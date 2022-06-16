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https://tr.sputniknews.com/20220616/hrant-dink-vakfina-tehdit-davasinda-saniklar-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1057501159.html
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na e-posta yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan iki sanığın 3 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T14:00+0300
2022-06-16T14:23+0300
hrant dink vakfı
türkiye
mahkeme
ceza
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında sanıklar için 3.5 yıla kadar hapis talep edildi.İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.Duruşmada, esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ersin Başkan'ın 30 Mayıs 2020 saat 19.39 sıralarında Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine ‘Tehdit algılaması’ konulu bir e-posta gönderdiği, bu suretle vakfın yönetim kurulu başkanını, başkan yardımcısını, üye ve yöneticilerini tehdit ettiğini kaydetti.Diğer sanık Hüseyin Ateş'in vakfın sosyal medya hesabından yapılan ‘Güvercinler uçuyor’ şeklindeki paylaşıma, "Ermenileri vuracağız güvercinleri değil" yanıtı vererek müdahilleri tehdit ettiği ifade edilen mütalaada, sanıkların akıl sağlıklarına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alındığı ve cezai sorumluluklarının tam olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Mütalaada, her iki sanığın ‘zincirleme şekilde tehdit suçundan’ 7 ay 15'er günden, 3 yıl altışar aya kadar hapsi istendi.Savcının görüşüne karşı beyanları sorulan sanık avukatları süre talep etti.Mahkeme beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer almıştı.Sanıklardan Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 elektronik posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer sanık Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade edilmişti.İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde ‘tehdit’ suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde tehdit suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220506/istinaf-hrant-dink-davasinda-yapilan-itirazi-reddetti-1056131284.html
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hrant dink vakfı, mahkeme, ceza

Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

14:00 16.06.2022 (güncellendi: 14:23 16.06.2022)
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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Hrant Dink Vakfı'na e-posta yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle yargılanan iki sanığın 3 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında sanıklar için 3.5 yıla kadar hapis talep edildi.
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.
Duruşmada, esasa ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ersin Başkan'ın 30 Mayıs 2020 saat 19.39 sıralarında Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine ‘Tehdit algılaması’ konulu bir e-posta gönderdiği, bu suretle vakfın yönetim kurulu başkanını, başkan yardımcısını, üye ve yöneticilerini tehdit ettiğini kaydetti.
Diğer sanık Hüseyin Ateş'in vakfın sosyal medya hesabından yapılan ‘Güvercinler uçuyor’ şeklindeki paylaşıma, "Ermenileri vuracağız güvercinleri değil" yanıtı vererek müdahilleri tehdit ettiği ifade edilen mütalaada, sanıkların akıl sağlıklarına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alındığı ve cezai sorumluluklarının tam olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Mütalaada, her iki sanığın ‘zincirleme şekilde tehdit suçundan’ 7 ay 15'er günden, 3 yıl altışar aya kadar hapsi istendi.
Savcının görüşüne karşı beyanları sorulan sanık avukatları süre talep etti.
Mahkeme beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Hrant Dink Vakfının yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticileri ile avukat Fethiye Çetin'in de bulunduğu 9 kişi müşteki olarak yer almıştı.
Sanıklardan Hüseyin Ateş'in 27-28 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik gönderdiği 2 elektronik posta ile Instagram paylaşımına yaptığı yorumda tehdit mesajlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, diğer sanık Ersin Başkan'ın da 30 Mayıs 2020'de Hrant Dink Vakfına yönelik e-posta yoluyla tehdit mesajları gönderdiği ifade edilmişti.
İddianamede, Hüseyin Ateş'in 3 kere olmak üzere zincirleme şekilde ‘tehdit’ suçundan 7 yıl 6 aydan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin Başkan'ın ise yine zincirleme şekilde tehdit suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
Hrant Dink davası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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