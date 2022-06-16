https://tr.sputniknews.com/20220616/ilac-yazdiramayan-kadin-hastanede-ortaligi-birbirine-katti-hasta-tekerlekli-sandalyeden-dustu-1057480710.html

İlaç yazdıramayan kadın hastanede ortalığı birbirine kattı: Hasta tekerlekli sandalyeden düştü

İlaç yazdıramayan kadın hastanede ortalığı birbirine kattı: Hasta tekerlekli sandalyeden düştü

Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek kırmızı reçete bulunan ilaçtan yazdırmak istedi. Kimlik... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T00:07+0300

2022-06-16T00:07+0300

2022-06-16T00:07+0300

türkiye

hasta

ilaç

esenyurt

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Esenyurt'ta bulunan hastanede iddialara göre bir kadın, yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi.Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı. Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

türkiye

esenyurt

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hasta, ilaç, esenyurt