https://tr.sputniknews.com/20220616/ilac-yazdiramayan-kadin-hastanede-ortaligi-birbirine-katti-hasta-tekerlekli-sandalyeden-dustu-1057480710.html
İlaç yazdıramayan kadın hastanede ortalığı birbirine kattı: Hasta tekerlekli sandalyeden düştü
İlaç yazdıramayan kadın hastanede ortalığı birbirine kattı: Hasta tekerlekli sandalyeden düştü
Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek kırmızı reçete bulunan ilaçtan yazdırmak istedi. Kimlik... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T00:07+0300
2022-06-16T00:07+0300
2022-06-16T00:07+0300
türkiye
hasta
ilaç
esenyurt
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Esenyurt'ta bulunan hastanede iddialara göre bir kadın, yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi.Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı. Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü. Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.
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hasta, ilaç, esenyurt
İlaç yazdıramayan kadın hastanede ortalığı birbirine kattı: Hasta tekerlekli sandalyeden düştü
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Esenyurt'ta iddiaya göre bir kadın, tekerlekli sandalyede bulunan yakını ile birlikte hastaneye giderek kırmızı reçete bulunan ilaçtan yazdırmak istedi. Kimlik olmadığı için ret cevabı alan kadın ortalığı birbirine kattı.
Esenyurt'ta bulunan hastanede iddialara göre bir kadın, yakını ile hastaneye gelip kırmızı reçete de bulunan ilaçlardan yazdırmak istedi.
Hastanın kimliği istenmesinin üzerine görevliler ile tartışma çıktı. Bu esnada hasta olduğu söylenen kişi tekerlekli sandalyeden düştü.
Görevlilerle tartışan kadın sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve hastası güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.