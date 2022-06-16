https://tr.sputniknews.com/20220616/ingiliz-mahkemesi-cinsel-saldiriyla-suclanan-kevin-spaceyyi-kefaletle-serbest-birakti-1057498695.html

İngiliz mahkemesi, cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey'yi kefaletle serbest bıraktı

İngiliz mahkemesi, cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey'yi kefaletle serbest bıraktı

Me Too hareketi çerçevesinde üç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı Hollywood yıldızı Kevin Spacey, Londra'daki önduruşmadan kefaletle serbest... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T13:28+0300

2022-06-16T13:28+0300

2022-06-16T13:50+0300

yaşam

kevin spacey

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Bir gazeteci ordusunun takibi eşliğinde Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki önduruşmaya katılan Kevin Spacey'nin avukatları, müvekillerinin cinsel saldırı suçlamalarından masumiyetini kanıtlamak niyetinde olduğunu söyledi. Oscar ödüllü ABD'li aktör, yarım saatlik önduruşma sırasında, camla çevrili sanık bölümünde oturdu, tam adını, doğum tarihi ve Londra adresi sorulduğunda ayağa kalkarak cevap verdi. Önduruşmada resmi savunma yapması istenmese de avukatları Spacey'nin iddiaları reddettiğini belirtti. Baş Sulh Yargıcı Yardımcısı Tan Ikram, Spacey'yi bir sonraki duruşmaya kadar koşulsuz olarak kefaletle serbest bıraktı. Savunmanın yapılacağı duruşma tarihi 14 Temmuz olarak belirlendi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kevin spacey