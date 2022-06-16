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https://tr.sputniknews.com/20220616/ingiliz-mahkemesi-cinsel-saldiriyla-suclanan-kevin-spaceyyi-kefaletle-serbest-birakti-1057498695.html
İngiliz mahkemesi, cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey'yi kefaletle serbest bıraktı
İngiliz mahkemesi, cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey'yi kefaletle serbest bıraktı
Me Too hareketi çerçevesinde üç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı Hollywood yıldızı Kevin Spacey, Londra'daki önduruşmadan kefaletle serbest... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:28+0300
2022-06-16T13:50+0300
yaşam
kevin spacey
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Bir gazeteci ordusunun takibi eşliğinde Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki önduruşmaya katılan Kevin Spacey'nin avukatları, müvekillerinin cinsel saldırı suçlamalarından masumiyetini kanıtlamak niyetinde olduğunu söyledi. Oscar ödüllü ABD'li aktör, yarım saatlik önduruşma sırasında, camla çevrili sanık bölümünde oturdu, tam adını, doğum tarihi ve Londra adresi sorulduğunda ayağa kalkarak cevap verdi. Önduruşmada resmi savunma yapması istenmese de avukatları Spacey'nin iddiaları reddettiğini belirtti. Baş Sulh Yargıcı Yardımcısı Tan Ikram, Spacey'yi bir sonraki duruşmaya kadar koşulsuz olarak kefaletle serbest bıraktı. Savunmanın yapılacağı duruşma tarihi 14 Temmuz olarak belirlendi.
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İngiliz mahkemesi, cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey'yi kefaletle serbest bıraktı

13:28 16.06.2022 (güncellendi: 13:50 16.06.2022)
© Fotoğraf : NetflixKevin Spacey
Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Fotoğraf : Netflix
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Me Too hareketi çerçevesinde üç erkeğin cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtığı Hollywood yıldızı Kevin Spacey, Londra'daki önduruşmadan kefaletle serbest kararıyla döndü.
Bir gazeteci ordusunun takibi eşliğinde Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki önduruşmaya katılan Kevin Spacey'nin avukatları, müvekillerinin cinsel saldırı suçlamalarından masumiyetini kanıtlamak niyetinde olduğunu söyledi.
Oscar ödüllü ABD'li aktör, yarım saatlik önduruşma sırasında, camla çevrili sanık bölümünde oturdu, tam adını, doğum tarihi ve Londra adresi sorulduğunda ayağa kalkarak cevap verdi.
Önduruşmada resmi savunma yapması istenmese de avukatları Spacey'nin iddiaları reddettiğini belirtti. Baş Sulh Yargıcı Yardımcısı Tan Ikram, Spacey'yi bir sonraki duruşmaya kadar koşulsuz olarak kefaletle serbest bıraktı. Savunmanın yapılacağı duruşma tarihi 14 Temmuz olarak belirlendi.
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