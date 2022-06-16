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İngiltere'de beşinci faiz artışı
İngiltere'de beşinci faiz artışı
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T14:16+0300
2022-06-16T14:17+0300
ekonomi
ingiltere merkez bankası
faiz
faiz artırımı
enflasyon
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve İsviçre Merkez Bankası'nın ardından İngiltere Merkez Bankası da faiz artışı kararı aldı.BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. Böylelikle birbirini izleyen beşinci toplantıda da faiz artırılmış oldu.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1.25 seviyesine çıkarılması yönündeydi. 6 yetkili 25 baz puan için oy kullanırken 3 yetkili de 50 baz puan yönünde oy verdi.Öte yandan faiz artırımının gecikmesiyle sterlin, dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.Karar metninde enflasyona karşı gerekmesi durumunda etkili adımlar atacağı belirtildi. Banka, faiz artışı gerekçesi olarak, "Güçlü fiyat baskıları, iş gücü piyasasındaki sıkılık ve baskıların daha ısrarcı hale gelmesi riskine karşı faiz artırdık" ifadelerini kullandı.Banka enflasyonda zirve beklentisi de güncelledi. Buna göre bankanın bu yıl için öngördüğü zirve yüzde 11'in hemen üzerine çıkarıldı.Banka, İngiltere'de alınan son mali tedbirlerin etkisinin ilk yıl GSYH'yı 0.3 puan ve enflasyonu 0.1 puan artırabileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220616/isvicre-15-yil-sonra-faiz-artirdi-1057491149.html
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ingiltere merkez bankası, faiz, faiz artırımı, enflasyon

İngiltere'de beşinci faiz artışı

14:16 16.06.2022 (güncellendi: 14:17 16.06.2022)
© AFP 2022İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1.25 seviyesine çıkardı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve İsviçre Merkez Bankası'nın ardından İngiltere Merkez Bankası da faiz artışı kararı aldı.
BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1.25 seviyesine çıkardı. Böylelikle birbirini izleyen beşinci toplantıda da faiz artırılmış oldu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1.25 seviyesine çıkarılması yönündeydi. 6 yetkili 25 baz puan için oy kullanırken 3 yetkili de 50 baz puan yönünde oy verdi.
Öte yandan faiz artırımının gecikmesiyle sterlin, dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.
Karar metninde enflasyona karşı gerekmesi durumunda etkili adımlar atacağı belirtildi. Banka, faiz artışı gerekçesi olarak, "Güçlü fiyat baskıları, iş gücü piyasasındaki sıkılık ve baskıların daha ısrarcı hale gelmesi riskine karşı faiz artırdık" ifadelerini kullandı.
Banka enflasyonda zirve beklentisi de güncelledi. Buna göre bankanın bu yıl için öngördüğü zirve yüzde 11'in hemen üzerine çıkarıldı.
Banka, İngiltere'de alınan son mali tedbirlerin etkisinin ilk yıl GSYH'yı 0.3 puan ve enflasyonu 0.1 puan artırabileceğini belirtti.
İsviçre- Banka - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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