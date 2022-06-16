https://tr.sputniknews.com/20220616/irakin-uc-ayri-kentinde-baslatilan-operasyonlarda-4-isidli-olduruldu-1057484544.html

Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan operasyonlarda 4 IŞİD'li öldürüldü

Irak'ın üç ayrı kentinde başlatılan operasyonlarda 4 IŞİD'li öldürüldü

Irak'ın Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinde IŞİD'e karşı başlatılan operasyonlarda, 4 örgüt mensubu ölüdürüldü. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T02:08+0300

2022-06-16T02:08+0300

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Irak güvenlik güçlerinin Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinde IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlattığı açıklandı.Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde saldırılarını artıran IŞİD'e yönelik Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinin kırsallarında başlatılan operasyonlarda 4 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.Kerkük'e bağlı Sergaran beldesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 3 IŞİD mensubunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Musul kentinin Mahmur Dağı yakınındaki operasyonda da 1 IŞİD'inin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.Açıklamada, operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınağın imha edildiği, çok sayıda otomatik silah, gece görüşlü 4 dürbün, saldırılarda kullanılmaya hazır patlayıcı maddeler, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.Diyala kenti kırsalında sahte kontrol noktası kuran IŞİD'lilere yönelik operasyonda 4 kişinin yakalandığı, ele geçirilen örgüt mensupları hakkında daha önce tutuklama kararı olduğu bildirildi.IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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