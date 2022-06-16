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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlileri, bu hafta sonu toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. Sınav veya... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T17:57+0300
2022-06-16T17:57+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
istanbul
toplu ulaşım
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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz olacak.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), istanbul, toplu ulaşım

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz

17:57 16.06.2022
© AAİstanbul metrosu, metro
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlileri, bu hafta sonu toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecekler. Sınav veya görevli belgelerinin gösterilmesi yeterli olacak.
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve gözetmenlere ulaşım ücretsiz olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan YKS, 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü, sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
İki ayrı günde uygulanacak YKS oturumlarına toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.
Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
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