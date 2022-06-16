https://tr.sputniknews.com/20220616/istanbuldaki-ataturk-koprusu-4-saat-arac-ve-yaya-trafigine-kapatildi-1057483651.html
İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı
İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açılacak. Köprü bu sebeple 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T01:18+0300
2022-06-16T01:18+0300
2022-06-16T01:18+0300
türkiye
istanbul
atatürk köprüsü
köprü
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İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır." ifadesi kullanıldı.
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istanbul, atatürk köprüsü, köprü
İstanbul'daki Atatürk Köprüsü 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı
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İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü deniz trafiğine açılacak. Köprü bu sebeple 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Fatih’teki Atatürk Köprüsü, deniz trafiğine açılacağından 4 saat araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Atatürk Köprüsü 16 Haziran 2022'de 00.30-04.30 saatleri arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır." ifadesi kullanıldı.