https://tr.sputniknews.com/20220616/isvicre-15-yil-sonra-faiz-artirdi-1057491149.html

İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı

İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı

İsviçre Merkez Bankası, Fed'in faizleri 75 baz puan artırmasından sonra sürpriz bir kararla 50 baz puanlık artış kararı aldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

fed

isviçre

faiz

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İsviçre Merkez Bankası (SNB) yetkililerin artan enflasyonun kontrolden çıkabileceği endişesiyle sürpriz bir şekilde faiz artırma kararı aldı. Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0.25’e çekti. Böylelikle banka 2007 yılından beri ilk faiz artışı kararını aldı. SNB açıklamasında daha fazla sıkılaştırma adımı gerekebileceği belirtildi. BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, “Enflasyonu istikrara kavuşturmak için öngörülebilir gelecekte SNB politika faizinde daha fazla artışın gerekli olacağı göz ardı edilemez” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220616/fed-baskani-powell-gelecek-toplantimizda-50-veya-75-baz-puanlik-artis-olasi-gorunuyor-1057480805.html

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fed, isviçre, faiz