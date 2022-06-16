https://tr.sputniknews.com/20220616/isvicre-15-yil-sonra-faiz-artirdi-1057491149.html
İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı
İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı
İsviçre Merkez Bankası, Fed'in faizleri 75 baz puan artırmasından sonra sürpriz bir kararla 50 baz puanlık artış kararı aldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:15+0300
2022-06-16T11:15+0300
2022-06-16T11:18+0300
ekonomi
fed
isviçre
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057491221_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_2a1ecde2e588f20cf4373ce4d62ba64a.jpg
İsviçre Merkez Bankası (SNB) yetkililerin artan enflasyonun kontrolden çıkabileceği endişesiyle sürpriz bir şekilde faiz artırma kararı aldı. Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0.25’e çekti. Böylelikle banka 2007 yılından beri ilk faiz artışı kararını aldı. SNB açıklamasında daha fazla sıkılaştırma adımı gerekebileceği belirtildi. BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, “Enflasyonu istikrara kavuşturmak için öngörülebilir gelecekte SNB politika faizinde daha fazla artışın gerekli olacağı göz ardı edilemez” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/fed-baskani-powell-gelecek-toplantimizda-50-veya-75-baz-puanlik-artis-olasi-gorunuyor-1057480805.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057491221_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2cc046422254f2e2deb8d42184d226b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fed, isviçre, faiz
İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı
11:15 16.06.2022 (güncellendi: 11:18 16.06.2022) Abone ol
İsviçre Merkez Bankası, Fed'in faizleri 75 baz puan artırmasından sonra sürpriz bir kararla 50 baz puanlık artış kararı aldı.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) yetkililerin artan enflasyonun kontrolden çıkabileceği endişesiyle sürpriz bir şekilde faiz artırma kararı aldı.
Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0.25’e çekti. Böylelikle banka 2007 yılından beri ilk faiz artışı kararını aldı. SNB açıklamasında daha fazla sıkılaştırma adımı gerekebileceği belirtildi. BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, “Enflasyonu istikrara kavuşturmak için öngörülebilir gelecekte SNB politika faizinde daha fazla artışın gerekli olacağı göz ardı edilemez” denildi.