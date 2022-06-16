Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220616/isvicre-15-yil-sonra-faiz-artirdi-1057491149.html
İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı
İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı
İsviçre Merkez Bankası, Fed'in faizleri 75 baz puan artırmasından sonra sürpriz bir kararla 50 baz puanlık artış kararı aldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:15+0300
2022-06-16T11:18+0300
ekonomi
fed
isviçre
faiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057491221_0:243:3071:1970_1920x0_80_0_0_2a1ecde2e588f20cf4373ce4d62ba64a.jpg
İsviçre Merkez Bankası (SNB) yetkililerin artan enflasyonun kontrolden çıkabileceği endişesiyle sürpriz bir şekilde faiz artırma kararı aldı. Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0.25’e çekti. Böylelikle banka 2007 yılından beri ilk faiz artışı kararını aldı. SNB açıklamasında daha fazla sıkılaştırma adımı gerekebileceği belirtildi. BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, “Enflasyonu istikrara kavuşturmak için öngörülebilir gelecekte SNB politika faizinde daha fazla artışın gerekli olacağı göz ardı edilemez” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/fed-baskani-powell-gelecek-toplantimizda-50-veya-75-baz-puanlik-artis-olasi-gorunuyor-1057480805.html
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057491221_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2cc046422254f2e2deb8d42184d226b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, isviçre, faiz

İsviçre 15 yıl sonra faiz artırdı

11:15 16.06.2022 (güncellendi: 11:18 16.06.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIİsviçre- Banka
İsviçre- Banka - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
Abone olTelegram
İsviçre Merkez Bankası, Fed'in faizleri 75 baz puan artırmasından sonra sürpriz bir kararla 50 baz puanlık artış kararı aldı.
İsviçre Merkez Bankası (SNB) yetkililerin artan enflasyonun kontrolden çıkabileceği endişesiyle sürpriz bir şekilde faiz artırma kararı aldı.
Banka rekor düşüklükteki politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0.25’e çekti. Böylelikle banka 2007 yılından beri ilk faiz artışı kararını aldı. SNB açıklamasında daha fazla sıkılaştırma adımı gerekebileceği belirtildi. BloombergHT'nin aktardığına göre açıklamada, “Enflasyonu istikrara kavuşturmak için öngörülebilir gelecekte SNB politika faizinde daha fazla artışın gerekli olacağı göz ardı edilemez” denildi.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Gelecek toplantımızda 50 veya 75 baz puanlık artış olası görünüyor
00:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала