https://tr.sputniknews.com/20220616/isvicreli-aileler-ukraynali-siginmacilardan-yoruldu-kulturel-farkliliklarin-olmasina-sasirdik-1057518810.html
İsviçreli aileler, Ukraynalı sığınmacılardan 'yoruldu': Kültürel farklılıkların olmasına şaşırdık
İsviçreli aileler, Ukraynalı sığınmacılardan 'yoruldu': Kültürel farklılıkların olmasına şaşırdık
İsviçre hükümeti, ülkeye gelen Ukraynalılara özel statü vererek on binlerce sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Fakat İsviçre Sığınmacılara Yardım Servisi'ne... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T20:18+0300
2022-06-16T20:18+0300
2022-06-16T20:18+0300
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SRF televizyonu, Ukraynalı sığınmacıları kabul eden birçok İsviçreli ailenin ‘yorulmaya’ başladığını belirtti.Habere göre, halihazırda yaklaşık 30 bin İsviçreli aile, Ukraynalı sığınmacıları evlerinde misafir etmeye hazır. Fakat İsviçre Sığınmacılara Yardım Servisi (SFH) Direktörü Miriam Behrens, birçok ev sahibi ailede yorgunluğun ilk belirtilerini saptadıklarını bildirdi.Aynı evde sürekli yaşamanın beraberinde zorluklar getirdiğini söyleyen Behrens, “Kültürel farklılıkların olmasına biraz şaşırdık” ifadesini kullandı.Ukraynalılarla benzer davranış kültürüne sahip olduklarını tahmin ettiklerini dile getiren SFH Direktörü, “Ama farklılıklar var. Söz konusu çocuklar olunca da tartışmalara yol açabiliyor” dedi.Behrens, en büyük sorunun, sığınmacıların büyük kısmının bulunduğu büyük şehirlerde yaşandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220411/abdde-neden-sadece-12-ukraynali-multeci-gocmen-programindan-faydalanabildi-1055467882.html
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isviçre, ukrayna, göçmen krizi
İsviçreli aileler, Ukraynalı sığınmacılardan 'yoruldu': Kültürel farklılıkların olmasına şaşırdık
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İsviçre hükümeti, ülkeye gelen Ukraynalılara özel statü vererek on binlerce sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Fakat İsviçre Sığınmacılara Yardım Servisi'ne göre sığınmacıların ülkeye gelişinin henüz üçüncü ayında yerel halk, 'yorulduklarını' belirtiyor.
SRF televizyonu, Ukraynalı sığınmacıları kabul eden birçok İsviçreli ailenin ‘yorulmaya’ başladığını belirtti.
Habere göre, halihazırda yaklaşık 30 bin İsviçreli aile, Ukraynalı sığınmacıları evlerinde misafir etmeye hazır. Fakat İsviçre Sığınmacılara Yardım Servisi (SFH) Direktörü Miriam Behrens, birçok ev sahibi ailede yorgunluğun ilk belirtilerini saptadıklarını bildirdi.
Aynı evde sürekli yaşamanın beraberinde zorluklar getirdiğini söyleyen Behrens, “Kültürel farklılıkların olmasına biraz şaşırdık” ifadesini kullandı.
Ukraynalılarla benzer davranış kültürüne sahip olduklarını tahmin ettiklerini dile getiren SFH Direktörü, “Ama farklılıklar var. Söz konusu çocuklar olunca da tartışmalara yol açabiliyor” dedi.
Behrens, en büyük sorunun, sığınmacıların büyük kısmının bulunduğu büyük şehirlerde yaşandığını kaydetti.