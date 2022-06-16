Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220616/italyada-maske-kullanimi-toplu-tasimada-eylul-sonuna-dek-zorunlu-olmaya-devam-edecek-1057481496.html
İtalya'da maske kullanımı toplu taşımada eylül sonuna dek zorunlu olmaya devam edecek
İtalya'da maske kullanımı toplu taşımada eylül sonuna dek zorunlu olmaya devam edecek
İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uzun süredir yürürlükte olan maske kullanma zorunluluğu bazı alanlarda gevşetilirken, toplu taşıma araçları için... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T00:34+0300
2022-06-16T00:37+0300
koronavirüs
italya
maske
koronavirüs
toplu taşıma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051477946_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_b5f8d01c5f2e174ac2b31c23754851ec.jpg
İtalya'da Bakanlar Kurulu, maske kullanımına ilişkin yeni kararlar aldı.Buna göre, uçak seyahatlerinde, tiyatro, sinema ve kapalı alanlardaki spor etkinliklerinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı ancak halka yine de maske kullanması tavsiye edildi.Virüsün yayılma riskinin fazla olması sebebiyle şehir içi toplu taşıma araçlarında, maske kullanma zorunluluğunun süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.Toplu taşıma haricinde sağlık kuruluşlarında ve bakımevlerinde maske kullanma zorunluğu eylül sonuna dek sürecek.Sağlık Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktıKovid-19 salgınının başından bu yana ülkede salgın acil durumunu yöneten isimlerin başında gelen Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.Speranza'nın kendisini evinde tecrit altına aldığı ve bugün maske kullanım kararını ele alan Bakanlar Kurulu Toplantısı'na video konferansla bağlandığı belirtildi.Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 17 milyon 736 bin 696 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 553'ü buldu.Ülkede günlük vaka sayısı son haftalarda 7 bin ile 40 bin arasında değişiyo
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051477946_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_ad344935af681604a00f6cd93ae9f2cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, maske, koronavirüs, toplu taşıma

İtalya'da maske kullanımı toplu taşımada eylül sonuna dek zorunlu olmaya devam edecek

00:34 16.06.2022 (güncellendi: 00:37 16.06.2022)
© REUTERS / YARA NARDIİtalya'da yeni koronavirüs tedbirleri
İtalya'da yeni koronavirüs tedbirleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© REUTERS / YARA NARDI
Abone olTelegram
İtalya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uzun süredir yürürlükte olan maske kullanma zorunluluğu bazı alanlarda gevşetilirken, toplu taşıma araçları için eylül sonuna kadar uzatıldı.
İtalya'da Bakanlar Kurulu, maske kullanımına ilişkin yeni kararlar aldı.
Buna göre, uçak seyahatlerinde, tiyatro, sinema ve kapalı alanlardaki spor etkinliklerinde maske kullanımı zorunlu olmaktan çıkarıldı ancak halka yine de maske kullanması tavsiye edildi.
Virüsün yayılma riskinin fazla olması sebebiyle şehir içi toplu taşıma araçlarında, maske kullanma zorunluluğunun süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Toplu taşıma haricinde sağlık kuruluşlarında ve bakımevlerinde maske kullanma zorunluğu eylül sonuna dek sürecek.

Sağlık Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kovid-19 salgınının başından bu yana ülkede salgın acil durumunu yöneten isimlerin başında gelen Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Speranza'nın kendisini evinde tecrit altına aldığı ve bugün maske kullanım kararını ele alan Bakanlar Kurulu Toplantısı'na video konferansla bağlandığı belirtildi.
Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 17 milyon 736 bin 696 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bin 553'ü buldu.
Ülkede günlük vaka sayısı son haftalarda 7 bin ile 40 bin arasında değişiyo
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала