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'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar
'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar
İstanbul'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı. Polis ekipleri, rehinleri operasyonla kurtarırken yine yabancı uyruklu 5 şüpheli... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:39+0300
2022-06-16T13:39+0300
türkiye
italya
göçmen
bayrampaşa
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İstanbul Bayrampaşa'da 'İtalya'ya götüreceğiz' yalanıyla dolandırdıkları 7 yabancı uyruklu kişi, yine yabancı uyruklu kişilerce rehin alındı.A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli Afganistan uyruklu 5 şüpheli Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı.Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı.2 BİN EURO FİDYE İSTEDİLERŞüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi.Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi.Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alındı.Evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
türkiye
italya
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italya, göçmen, bayrampaşa

'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar

13:39 16.06.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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İstanbul'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı. Polis ekipleri, rehinleri operasyonla kurtarırken yine yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Bayrampaşa'da 'İtalya'ya götüreceğiz' yalanıyla dolandırdıkları 7 yabancı uyruklu kişi, yine yabancı uyruklu kişilerce rehin alındı.
A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli Afganistan uyruklu 5 şüpheli Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı.
Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı.
2 BİN EURO FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi.
Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi.
Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.

Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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