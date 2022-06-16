https://tr.sputniknews.com/20220616/italyaya-goturecegiz-deyip-bayrampasada-rehin-aldilar-1057500390.html

'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar

'İtalya'ya götüreceğiz' deyip Bayrampaşa'da rehin aldılar

İstanbul'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı. Polis ekipleri, rehinleri operasyonla kurtarırken yine yabancı uyruklu 5 şüpheli... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T13:39+0300

2022-06-16T13:39+0300

2022-06-16T13:39+0300

türkiye

italya

göçmen

bayrampaşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg

İstanbul Bayrampaşa'da 'İtalya'ya götüreceğiz' yalanıyla dolandırdıkları 7 yabancı uyruklu kişi, yine yabancı uyruklu kişilerce rehin alındı.A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli Afganistan uyruklu 5 şüpheli Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı.Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı.2 BİN EURO FİDYE İSTEDİLERŞüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi.Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi.Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alındı.Evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

türkiye

italya

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, göçmen, bayrampaşa