https://tr.sputniknews.com/20220616/izmirde-kontrollu-yikim-esnasinda-bina-coktu-1057489132.html

İzmir'de kontrollü yıkım esnasında bina çöktü

İzmir'de kontrollü yıkım esnasında bina çöktü

İzmir'de iki yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T09:56+0300

2022-06-16T09:56+0300

2022-06-16T09:56+0300

türkiye

izmir

bina

yıkım

bina çökmesi

belediye

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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü.Binanın çökmesi mahalle sakinlerine panik yaşattı.

https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-kontrollu-yikim-sirasinda-bina-coktu-1054947643.html

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izmir, bina, yıkım, bina çökmesi, belediye