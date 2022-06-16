https://tr.sputniknews.com/20220616/izmirde-kontrollu-yikim-esnasinda-bina-coktu-1057489132.html
İzmir'de kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
İzmir'de kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
İzmir'de iki yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T09:56+0300
2022-06-16T09:56+0300
2022-06-16T09:56+0300
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izmir
bina
yıkım
bina çökmesi
belediye
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İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü.Binanın çökmesi mahalle sakinlerine panik yaşattı.
https://tr.sputniknews.com/20220322/istanbulda-kontrollu-yikim-sirasinda-bina-coktu-1054947643.html
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izmir, bina, yıkım, bina çökmesi, belediye
İzmir'de kontrollü yıkım esnasında bina çöktü
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İzmir'de iki yıl önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bina, kontrollü yıkım yapılmak istenirken büyük bir gürültüyle çöktü.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın kontrollü şekilde yıkımı için dün çalışma başlatıldı.
Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina bir anda çöktü.
Binanın çökmesi mahalle sakinlerine panik yaşattı.