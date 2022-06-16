https://tr.sputniknews.com/20220616/japon-havayolu-sirketi-zipair-ukraynadaki-operasyon-nedeniyle-z-harfli-logosunu-degistirecek-1057494620.html
Japon havayolu şirketi Zipair, Ukrayna'daki operasyon nedeniyle 'Z' harfli logosunu değiştirecek
Japon havayolu şirketi Zipair, Ukrayna'daki operasyon nedeniyle 'Z' harfli logosunu değiştirecek
Japonya'nın uygun fiyatlı havayolu şirketi Zipair, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun sembolü haline gelen 'Z' harfi olan logosunu, 'yanlış... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T12:13+0300
2022-06-16T12:13+0300
2022-06-16T12:13+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
z işareti
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Japonya'nın uygun fiyatlı havayolu şirketi Zipair, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun sembolü haline gelen 'Z' harfi olan logosunu değiştirme kararı aldı.Kyodo ajansında yer alan habere göre şirketin üst düzey yetkilisi, başkent Tokyo yakınlarındaki Narita Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, mevcut logonun şirketin 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini onayladığını gösterdiğinin düşünülebileceğini' iddia etti."Bence bazı insanlar hiçbir açıklama yapmadan gördüklerinde böyle hissedebilirler" diyen yetkili, yeni logonun yeşil, siyah ve beyaz renklerde geometrik bir desen olacağını da sözlerine ekledi.Yeni logonun cumartesi günü kullanıma sunulması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/macrona-gore-zelenskiy-bir-noktadan-sonra-rusya-ile-muzakere-etmek-zorunda--1057465198.html
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Japon havayolu şirketi Zipair, Ukrayna'daki operasyon nedeniyle 'Z' harfli logosunu değiştirecek
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Japonya'nın uygun fiyatlı havayolu şirketi Zipair, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun sembolü haline gelen 'Z' harfi olan logosunu, 'yanlış anlaşılmaları önlemek için' değiştireceğini duyurdu.
Japonya'nın uygun fiyatlı havayolu şirketi Zipair, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun sembolü haline gelen 'Z' harfi olan logosunu değiştirme kararı aldı.
Kyodo ajansında yer alan habere göre şirketin üst düzey yetkilisi, başkent Tokyo yakınlarındaki Narita Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, mevcut logonun şirketin 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini onayladığını gösterdiğinin düşünülebileceğini' iddia etti.
"Bence bazı insanlar hiçbir açıklama yapmadan gördüklerinde böyle hissedebilirler" diyen yetkili, yeni logonun yeşil, siyah ve beyaz renklerde geometrik bir desen olacağını da sözlerine ekledi.
Yeni logonun cumartesi günü kullanıma sunulması bekleniyor.