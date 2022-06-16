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Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası tutuklandı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T20:39+0300
2022-06-16T20:39+0300
türkiye
kadın cinayeti
eski sevgili
kayseri
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Eski sevgilisi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Y.K. ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi R.K. ve babası A.K, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle dün gözaltına alınan Y.K. cinayeti itiraf etmiş, cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylemişti.Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürmüştü.
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kadın cinayeti, eski sevgili, kayseri

Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı

20:39 16.06.2022
© İHA / ALİ GÖÇKayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Kayseri'de yaklaşık 2 yıl önce kaybolan kadını öldürdüğünü itiraf eden şüpheli ile eşi ve babası tutuklandı.
Eski sevgilisi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Y.K. ile olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi R.K. ve babası A.K, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.
Yaklaşık 2 yıl önce kaybolan 1 çocuk annesi S.K'yi öldürdüğü şüphesiyle dün gözaltına alınan Y.K. cinayeti itiraf etmiş, cesedi, İncesu ilçesi Tahirini Mahallesi yakınlarındaki dağlık araziye bıraktığını söylemişti.
Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, burada bulunan ve S.K'ye ait olabileceği değerlendirilen kemikleri, incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürmüştü.
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