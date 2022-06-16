https://tr.sputniknews.com/20220616/kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilen-tanju-ozcan-istifa-etmeyecegim-chpde-ev-sahibiyim-1057487283.html

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: İstifa etmeyeceğim, CHP'de ev sahibiyim

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: İstifa etmeyeceğim, CHP'de ev sahibiyim

CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, " Ben istifa etmeyeceğim. Ben CHP'de kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Bu parti de kimsenin... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T07:48+0300

2022-06-16T07:48+0300

2022-06-16T08:05+0300

politika

tanju özcan

chp

ihraç

bolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051802273_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_22e2fd2c51ce11d35ef6ba14db74b156.jpg

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, önceki gün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, “parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, ‘kesin ihraç' istemiyle ‘tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini” duyurdu. İhraç istemine gerekçe olarak, Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.Sözcü gazetesi yazarı Aytun Erkin, kararın ardından Tanju Özcan ile görüşerek son durumu konuştu. 'Genel merkezden arayan olmadı'Özcan “Bu olayla ilgili genel merkezden hiç kimse beni aramadı. Ben de aramadım. Nedir bu konu diye sormadılar? El sallama olayıyla ilgili koruma kararı aldırmışlardı ben de üst mahkemeye itiraz ettim. İki gün sonra üst mahkeme bunu kaldırdı. Belge şu anda elimde. Cinsiyetçi bir tavır yok çünkü.” dedi.'Bu parti benim yuvam'Özcan, “Savunma hazırladınız mı? İstifa edecek misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:“Savunmam istendiğinde savunmamı hazırlayacağım. Şunu söyleyeyim: Ben istifa etmeyeceğim. Tedbirli olarak disipline vermek aslında siyasi mesajdır, istifa et demektir. Hayır, istifa etmeyeceğim. Bu parti benim partim, yuvam. 1995 yılında gençlik kolu başkanıydım. Kadın kolları ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Ben CHP'de kendimi ev sahibi olarak görüyorum. Bu parti de kimsenin partisi değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'ün ilkelerini savunmak ve söylemekten başka bir şey yapmadım”

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tanju özcan, chp, ihraç, bolu