https://tr.sputniknews.com/20220616/kim-kardashian-marilyn-monroeya-ait-ikonik-elbisenin-dikislerini-patlatti-sadece-15-dakika-giydi-1057514086.html

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesinin dikişlerini patlattı: Sadece 15 dakika giydi

Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesinin dikişlerini patlattı: Sadece 15 dakika giydi

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak görülen MET Gala'ya, Marilyn Monroe'nun ölümünden kısa süre önce ABD Başkanı John F. Kennedy için... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T17:34+0300

2022-06-16T17:34+0300

2022-06-16T18:09+0300

yaşam

kim kardashian

marilyn monroe

elbise

john f. kennedy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056042206_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_13e8ee2c6e15968010d6ca5b071c2880.jpg

New York Metropolitan Müzesi'nin geçtiğimiz ay düzenlediği MET Gala etkinliğine, ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian Marilyn Monroe elbisesiyle damga vurmuştu.Kardashian'ın giydiği elbise, Marilyn Monroe'nun ölümünden kısa süre önce, 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy için seslendirdiği mutlu yıllar şarkısını söylerken üzerinde bulunan ikonik elbisenin ta kendisiydi. Ancak yayınlanan yeni görüntüler, Kim Kardashian'ın elbiseyi giydiği 15 dakikalık süre içerisinde geri dönüşü olmayacak şekilde zarar verdiğini gösterdi. Fotoğraflarda elbisenin arka kısmında bulunan fermuar ile kumaşının birbirinden ayrıldığı ve bazı kısımlarda da kristal taşların düştüğü görülüyor.Marilyn Monroe ile özdeşleşen elbise, ünlü sanatçının ölümünden sonra bir müzede muhafaza ediliyordu. Ancak Kardashian, 'ışıltılı cazibe' temasıyla düzenlenen MET Gala'daki kırmızı halıda kameralara poz verirken bu elbiseyi giymek için müzeden ödünç aldı. Elbiseyi giyebilmek için üç haftada 7 buçuk kilo verdiKardashian, ilk denemede elbiseye sığmadığını fark edince ağladığını, kırmızı halıda elbiseyi birkaç dakikalığına giyebilmek için üç haftada 7 buçuk kilo verdiğini şu sözlerle anlattı:Yaklaşık 15 dakika boyunca elbiseyi üzerinde taşıyan Kardashian, daha sonra içeride kıyafetin bir kopyasını giydi. Monroe'nun elbisesi üzerindeyken hiçbir şey yemediğini, içmediğini ve elbiseye zarar vermemek için normalde yaptığı vücut makyajını yapmadığını söyleyen Kardashian, buna rağmen şimdi moda severler ve Monroe hayranlarınca elbiseye geri dönüşü olmayacak şekilde zarar vermekle suçlanıyor.Unutulmaz yıldıza ait eşyaları muhafaza eden 'Marilyn Monroe Collection', Instagram hesabından elbisenin zarar gördüğünü açıklayarak durumu fotoğraflarla kanıtladı. Elbisenin Met Gala'dan sonraki son halini gösteren yeni fotoğraflarda birkaç kristalinin 'eksik' olduğu hatta bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görüldü. Marilyn Monroe Collection, Kim Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne sürdü. İddiaların üzerine elbiseyi milyonlarca dolara satın alan sahibi 'Ripley's Believe It or Not' şirketine ulaşıldı. Ripley'in bir temsilcisi ise Kim Kardashian'ın elbiseye son derece saygı duyduğunu ve elbisede hiçbir sorun olmadığını söyledi. Ancak fotoğrafların yayınlanması bu açıklamanın inandırıcılığını sorgulattı. Kardashian'ın iddialara cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.Sosyal medyada 'Kim, sakın bu elbiseyi giymeye cüret etme' akımıBazı sosyal medya kullanıcıları ise Kardashian'ın elbiseyi giyme konusundaki kararlılığına tepki göstererek, "Kim, sakın bu elbiseyi giymeye cüret etme" akımı başlattı. Twitter kullanıcıları, çok sayıda ünlünün simgeleşmiş kıyafetlerini giyerken çekilen fotoğrafları paylaşarak, "Kim, sakın bu elbiseyi giymeye cüret etme", "Bu elbiseyi asla giyemeyeceksin", "Bu elbiseyi dokunmayı bile düşünme" gibi mesajlar yazdı.Bir diğer Twitter kullanıcısı ise, Lady Gaga'nın kırmızı et temalı kostümünün fotoğrafını Kim Kardashian'ın et pişirdiği bir fotoğraf ile paylaşarak, "Kim Kardashian'ın Lady Gaga'ya ait et elbisesine bunu yaptığına inanamıyorum" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kim kardashian, marilyn monroe, elbise, john f. kennedy