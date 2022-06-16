https://tr.sputniknews.com/20220616/konut-fiyatlari-bir-yilda-yuzde-127-yukseldi-1057504945.html
Konut fiyatları bir yılda yüzde 127 yükseldi
Konut fiyatları bir yılda yüzde 127 yükseldi
Merkez Bankası nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Türkiye'de konut fiyatları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T15:06+0300
2022-06-16T15:06+0300
2022-06-16T15:06+0300
ekonomi
konut
konut satışı
konut fiyatları
fahiş fiyat
ekonomik kriz
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 olarak kayıtlara geçti.Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 127 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 34,9 oldu.Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,7, yüzde 10,6 ve yüzde 9,7 artış görüldü.Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 142,2, Ankara'da yüzde 130,9 ve İzmir'de yüzde 122,6 yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220528/konut-fiyatlari-hizla-yukseliyor-1954-modeli-care-olabilir-mi-1056762372.html
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konut, konut satışı, konut fiyatları, fahiş fiyat, ekonomik kriz
Konut fiyatları bir yılda yüzde 127 yükseldi
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Merkez Bankası nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Türkiye'de konut fiyatları, nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 127 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 34,9 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 10,7, yüzde 10,6 ve yüzde 9,7 artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 142,2, Ankara'da yüzde 130,9 ve İzmir'de yüzde 122,6 yükseldi.