https://tr.sputniknews.com/20220616/koronavirusle-bogusan-kuzey-kore-yeni-bir-salgin-hastaliga-rastladiklarini-duyurdu-1057491522.html

Koronavirüsle boğuşan Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık

Koronavirüsle boğuşan Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık

Koronavirüs vakalarının yayılmaya devam ettiği Kuzey Kore'de ardından türü ve kapsamı açıklanmayan yeni bir salgın hastalığa rastlandığını duyurdu. Devlet... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:22+0300

2022-06-16T11:22+0300

2022-06-16T11:28+0300

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kim jong-un

koronavirüs

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Kuzey Kore'de resmi devlet ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde yeni bir salgın hastalık tespit edildiğini duyurdu. Salgının ne derece ciddi olduğu henüz bilinmiyor.Ajans, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çarşamba günü güneybatıdaki Haeju şehrini ziyaret ederek 'akut bağırsak kökenli salgın' teşhisi konulan vatandaşlara şahsi ilaçlarını dağıttığını bildirdi. Rodong Sinmun gazetesi ise birinci sayfadan yayınladığı haberde Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun bağışladıkları salin solüsyonlar ve diğer ilaçlarla birlikte çekilmiş fotoğrafına yer verdi.Ancak haberlerde kaç kişinin salgından etkilendiği bilgisi belirtilmedi.Uzmanlar, Kuzey Kore'deki 'enterik salgın'ın ne anlama geldiği konusundaki değerlendirmelerinde, bu ifadenin kontamine yiyecek ve su yoluyla veya enfekte kişilerin dışkılarıyla temas yoluyla bulaşan mikropların neden olduğu bağırsak hastalıklarına işaret ediyor olabileceğini söyledi.Söz konusu hastalıklar arasında, iyi su arıtma tesislerinden yoksun olan ve 1990'ların ortalarından bu yana kamu sağlık altyapısı büyük ölçüde bozuk olan Kuzey Kore'de sık rastlanan tifo, dizanteri veya kolera gibi bulaşıcı hastalıklar yer alıyor.Kuzey Kore'nin sağlık alanındaki gelişmeleri inceleyen internet sitesi prkhealth.org'un yöneticisi Ahn Kyung-su, "Kuzey Kore'de kızamık veya tifo salgını nadir değildir. Orada bir salgını olduğu doğru ama Kuzey Kore bunu Kim'in halkına değer verdiğini vurgulamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Kuzey Kore'deki mesele daha çok politik bir mesaj gibi." ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz ay Kuzey Kore ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmasından ve ardından yüksek ateş gibi semptomların görüldüğü hasta sayısında artış olduğunu bildirdikten sonra, Güney Kore'nin istihbarat kurumu söz konusu vakaların 'önemli bir kısmının' kızamık, tifo ve boğmaca gibi hastalıkları olan hastalardan oluştuğunu iddia etmişti.Kuzey Kore lideri Kim geçen ay da ilaçların koronavirüs hastalarına göndermişti.KCNA'ya göre 26 milyon nüfuslu ülkede 4.5 milyon kişi ateşli hastalığa yakalandı. Ancak vakalardan yalnızca 73'ü ölümle sonuçlandı. Geçen hafta katıldığı bir etkinlikte Kim, ülkedeki koronavirüs salgın durumunun 'ciddi kriz' aşamasını atlattığını söylemişti.Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ediyor.Kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

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kuzey kore, salgın, salgın hastalık, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, koronavirüs