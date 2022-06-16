https://tr.sputniknews.com/20220616/kurtulmus-eskiden-turk-lirasi-degerliydi-ithalat-cikariyordu-cok-sukur-turkiye-bundan-uzaklasti-1057491749.html

Kurtulmuş: Eskiden Türk Lirası değerliydi, ithalat çıkarıyordu, çok şükür Türkiye bundan uzaklaştı

Kurtulmuş: Eskiden Türk Lirası değerliydi, ithalat çıkarıyordu, çok şükür Türkiye bundan uzaklaştı

AK Partili Numan Kurtulmuş, "Eski dönemde maalesef Türk Lirası çok değerliydi. Bu ortaya ithalat çıkarıyordu. Çok şükür son yıllarda yavaş yavaş Türkiye bundan... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:37+0300

2022-06-16T11:37+0300

2022-06-16T11:37+0300

türkiye

numan kurtulmuş

türk lirası

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Lirası’ndaki değer kaybına ilişkin olarak, "Eski dönemde maalesef Türk Lirası çok değerliydi. Çok şükür son yıllarda yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı" diye konuştu.Kurtulmuş, TGRT Haber’de gazeteci Ercan Gürses’in sorularını yanıtladı.Kurtulmuş, TL üzerinden ekonomi hakkında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye’de milli para birimimiz olan Türk lirasının kullanımını ve ilerleyen dönemde de diğer ülkelerle yaptığımız ticari ilişkilerimizde milli para birimleri üzerinden bunların gerçekleşmesini sağlamamız lazım. Tabii ki dövizdeki oynaklık Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor.Bizim kendi para birimimize itibar etmemiz lazım. Bunun üzerinden alışverişlerimizi yapmamız, bunun üzerinden uluslararası ticarette Türk lirasının değerini bir şekilde değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda paramızın belirli bir seviyede olmasının şöyle bir artısı var; ihracatı artırmış oluyoruz. Buradaki dengeyi korumamız lazım. Eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi.1 dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bu ortaya ne çıkarıyordu? Olağanüstü yüksek miktarda ithalat. Yani ne varsa kalem dahil her şeyi daha ucuza dışardan ithal eder durumdaydık. Çok şükür 2013’ten sonraki dönemlerde yavaş yavaş Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, üretime, ihracata, yatırıma ve istihdama dayalı bir ekonomi yönelişine Türkiye kendisini sevk etmiş oldu. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Burada da o dengeyi Türk ekonomisi sağlayacaktır. Dövizin çok değerli olması ya da çok değerinin düşük olması arasında bir denge oluşacaktır.”

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numan kurtulmuş, türk lirası