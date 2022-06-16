https://tr.sputniknews.com/20220616/lavrov-ordumuz-ukraynaya-uzun-menzilli-silah-tedarikinin-tasidigi-riskleri-yakindan-izliyor-1057516635.html

Lavrov: Ordumuz, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikinin taşıdığı riskleri yakından izliyor

Lavrov: Ordumuz, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikinin taşıdığı riskleri yakından izliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya ağır silah tedarikinin taşıdığı risklerin sürdüğünü, hiçbir olasılığın göz ardı edilemeyeceğini söyledi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T18:48+0300

2022-06-16T18:48+0300

2022-06-16T19:17+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ağır silah

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056856611_0:168:2712:1694_1920x0_80_0_0_c0ba0c30ddcc2b1b8ee62f56213fd509.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus NTV televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna'ya ağır silah tedarikinin taşıdığı risklerin sürdüğünü ve hiçbir olasılığın göz ardı edilemeyeceğini belirterek, Batı tarafından bu ülkeye gönderilen silahların şu anda karaborsaya düştüğüne dikkat çekti.Lavrov, “Çoklu fırlatma roket sistemleri konusunda elbette mesele daha karmaşık. Bu aşamada Joe Biden (ABD Başkanı), sınırlı menzile sahip mühimmat tedarik edeceklerini söyledi. Ancak hiçbir olasılık göz ardı edilemez” dedi.Ukrayna'ya ağır silah tedarikinin taşıdığı risklere dikkat çeken Lavrov, “Umarım, Ukrayna'ya istediği her şeyin tedarik edilmesini talep eden politikacıların dışında, meselenin ne olduğunu kavrayan ve bununla ilgili riskleri anlayan askerler vardır” diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Batı’ya, bu tür silahların Rusya topraklarına karşı kullanılmayacağına dair güvence verdiğini belirten Lavrov, “Kırım’ı Rusya Federasyonu’un bir bölgesi olarak mı görüyor, ya da Donbass’ı” ifadelerini kullandı.Lavrov, Zelenskiy’nin ekibinden birinin Kırım köprüsünü havaya uçuracakları tehdidinde bulunduğunu anımsatarak, “Ama biliyorsunuz, sorumluluk sahibi bir ordumuz var ve tüm bu tehditler elbette kayda alınıyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bütün bu planların tamamen çökeceğine inanıyorum” dedi.Halihazırda Ukrayna’da bulunan Stinger ve Javelin gibi silahların durumuna yakından bakılması çağrısı yapan Lavrov, “Bu silahlar artık karaborsada. Arnavutluk ve Kosova’da ortaya çıktılar. Düşük fiyattan satılıyorlar. Karaborsada gelişme süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.'Batı'nın Moldova'dan ikinci bir Ukrayna yaratma girişimi var’Lavrov, Batı'nın Ukrayna’da olduğu gibi Moldova'da da istikrarı baltalama girişimi olduğuna dikkat çekerek "Elbette, Moldova'dan açıkca ikinci bir Ukrayna yaratmaya çalışıyorlar" dedi.Kişinev'i gaz tedariki konusunda dilencilik yapmakla suçlayan Lavrov, “Genel olarak bir şantaj, oyun oynama: Eğer istediklerimizi yapmazsanız, hızlı bir şekilde Avrupa'ya gideceğiz. Eğer yaparsanız yine gideceğiz ama daha yavaş gideceğiz. Bu mesajları ben böyle okuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, ağır silah