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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/medinskiy-donbassi-fethetmek-imkansiz-kiev-olumcul-bir-hata-yapti-1057498365.html
Medinskiy: Donbass'ı fethetmek imkansız, Kiev ölümcül bir hata yaptı
Medinskiy: Donbass'ı fethetmek imkansız, Kiev ölümcül bir hata yaptı
Ukrayna tarafından dondurulan müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Donbass'ın fethedilmesi mümkün olmayan... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:19+0300
2022-06-16T13:32+0300
ukrayna krizi
vladimir medinskiy
rusya
ukrayna
abd
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
müzakere
donbass
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St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Burası (Donbass), inanılmaz bir iç kuvvete sahip Rus toprağı. Bence orayı fethetmek tamamen imkansız. Orada yaşayan insanlarla ancak genel barış ilkeleri, geleceğe yönelik karşılıklı çıkara dayanan yol haritası hakkında anlaşma yapabilirsiniz. 2014 yılında Donbass'ın yaşamına kendi kurallarını dayatma, bu kabul görmeyince bölgeyi işgal etme girişiminde bulunan Ukrayna hükümeti, çok büyük ve ölümcül bir hata yaptı. Donbass'ın fethedilmesi imkansız" dedi.'Ukrayna, müzakereleri ABD heyetinin ziyaretinden sonra dondurdu'Müzakerelerin dondurulmasının sorumluluğunun Ukrayna tarafına ait olduğunu kaydeden Medinskiy, bunun ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının temsilcilerinin Kiev ziyaretinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.'Anlaşma belgesi üzerinde yüzde 75 oranında mutabakat sağlanmıştı'Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakerelere açık olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: "Müzakereler, 15 Nisan'da müzakere heyetlerince mutabık kalınan anlaşma taslağının Ukrayna tarafına sunmamızla son erdi. Belge üzerinde yüzde 75 oranında mutabakat sağlanmıştı. Aradan iki ay geçti ancak Ukrayna tarafı, buna resmi olarak yanıt verme zahmetine bile girmedi, sadece sözlü olarak müzakerelere ara verdiklerini söyledi. Dolayısıyla bende Ukrayna'nın barışa ihtiyaç duymadığı hissiyatı oluşuyor."'Batı, Rusya'yı parçalara bölmeyi başaramayacak'Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisine ve üçüncü büyük ordusuna sahip olduğunu belirttiği eski Yugoslavya'da yapılanların aynısının Rusya için planlandığını söyleyen Medinskiy, ancak Batı'nın bunu başaramayacağını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220615/meksika-devlet-baskani-obrador-batinin-ukraynaya-silah-gondermesi-ahlaksizlik-1057441802.html
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vladimir medinskiy, rusya, ukrayna, abd, st. petersburg ekonomi forumu (spief), müzakere, donbass

Medinskiy: Donbass'ı fethetmek imkansız, Kiev ölümcül bir hata yaptı

13:19 16.06.2022 (güncellendi: 13:32 16.06.2022)
© POOL / Fotoğraf bankasına girUkrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy,
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© POOL
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Ukrayna tarafından dondurulan müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Donbass'ın fethedilmesi mümkün olmayan bir Rus toprağı olduğunu ve Kiev'in böyle bir girişimde bulunarak ölümcül hata yaptığını vurguladı.
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Burası (Donbass), inanılmaz bir iç kuvvete sahip Rus toprağı. Bence orayı fethetmek tamamen imkansız. Orada yaşayan insanlarla ancak genel barış ilkeleri, geleceğe yönelik karşılıklı çıkara dayanan yol haritası hakkında anlaşma yapabilirsiniz. 2014 yılında Donbass'ın yaşamına kendi kurallarını dayatma, bu kabul görmeyince bölgeyi işgal etme girişiminde bulunan Ukrayna hükümeti, çok büyük ve ölümcül bir hata yaptı. Donbass'ın fethedilmesi imkansız" dedi.

'Ukrayna, müzakereleri ABD heyetinin ziyaretinden sonra dondurdu'

Müzakerelerin dondurulmasının sorumluluğunun Ukrayna tarafına ait olduğunu kaydeden Medinskiy, bunun ABD Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarının temsilcilerinin Kiev ziyaretinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.

'Anlaşma belgesi üzerinde yüzde 75 oranında mutabakat sağlanmıştı'

Medinskiy, Rusya'nın Ukrayna'yla müzakerelere açık olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: "Müzakereler, 15 Nisan'da müzakere heyetlerince mutabık kalınan anlaşma taslağının Ukrayna tarafına sunmamızla son erdi. Belge üzerinde yüzde 75 oranında mutabakat sağlanmıştı. Aradan iki ay geçti ancak Ukrayna tarafı, buna resmi olarak yanıt verme zahmetine bile girmedi, sadece sözlü olarak müzakerelere ara verdiklerini söyledi. Dolayısıyla bende Ukrayna'nın barışa ihtiyaç duymadığı hissiyatı oluşuyor."

'Batı, Rusya'yı parçalara bölmeyi başaramayacak'

Avrupa'nın dördüncü büyük ekonomisine ve üçüncü büyük ordusuna sahip olduğunu belirttiği eski Yugoslavya'da yapılanların aynısının Rusya için planlandığını söyleyen Medinskiy, ancak Batı'nın bunu başaramayacağını vurguladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
Ukrayna krizi
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık
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