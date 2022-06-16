https://tr.sputniknews.com/20220616/mehmet-metiner-arincin-ismini-bile-duymak-istemiyoruz-yeter-artik-1057526795.html

Mehmet Metiner: Arınç'ın ismini bile duymak istemiyoruz, yeter artık

Mehmet Metiner: Arınç'ın ismini bile duymak istemiyoruz, yeter artık

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Kral çıplak demenin vakti" sözlerine tepki gösteren AK Partili Mehmet Metiner, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T23:07+0300

2022-06-16T23:07+0300

2022-06-16T23:07+0300

türkiye

mehmet metiner

bülent arınç

meclis

ak parti

tv100

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Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Türk Demokrasi Vakfı toplantısındaki konuşmasına tepki gösterdi.TV100'de yayınlanan 'Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu' programında konuşan Metiner, Arınç'ın ismini duymak istemediklerini belirterek, "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar" dedi.'Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı'Gazete Duvar'ın aktardığı habere Arınç'ın sözlerini "aşağılık ifadeler" olarak nitelendiren Metiner, şöyle devam etti:'Ayrıldığı için bugün kendisini eleştiren bir insan değilim'Erdoğan Aktaş'ın "Sizi bu kadar kızdıran Bülent Bey'in bu açıklamaları mı yoksa daha önce aranızda başka bir şey mi oldu?" sorusu üzerine Mehmet Metiner, "Kişisel olarak benim Bülent Arınç'la, Abdullah Gül'le, Ahmet Davutoğlu'yla hiçbir sorunum yok" yanıtını verdi.Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan'ken ve Bülent Arınç'ı Hükümet Sözcüsü'yken de eleştirdiğini belirten Metiner, "Bugün partiden ayrıldığı için, yalnız başına kaldığı için eleştiren namertlerden değilim" diye konuştu ve şunları söyledi:'Lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz'Bülent Arınç'ın AK Parti'den ihraç edilmesi için parti yönetimine çağrı yapan Metiner, "Çok açık bir biçimde partime çağrıda bulunuyorum, bir partili olarak. Benim gibi düşünen milyonlarca partili arkadaşım olduğunu bilerek, onların hissiyatına tercüman olarak, lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz. Özgül ağırlığının olduğuna inanıyorsa kendi partisini kursun. Abdullah Gül'ün safına geçsin, DEVA Partisi'ne mi geçer, başka yere geçer. Ama yakamızdan düşsün artık ya. Bu Arınç'la uğraşmaktan yorulduk artık ya" ifadelerini kullandı.Arınç: Kral çıplak demenin vaktidirEski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı'nın bugün düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmasında, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" demişti.

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mehmet metiner, bülent arınç, meclis, ak parti, tv100