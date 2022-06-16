Mehmet Metiner: Arınç'ın ismini bile duymak istemiyoruz, yeter artık
© Fotoğraf : TwitterMehmet Metiner
© Fotoğraf : Twitter
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Kral çıplak demenin vakti" sözlerine tepki gösteren AK Partili Mehmet Metiner, "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara yazıklar olsun" dedi.
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Türk Demokrasi Vakfı toplantısındaki konuşmasına tepki gösterdi.
TV100'de yayınlanan 'Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu' programında konuşan Metiner, Arınç'ın ismini duymak istemediklerini belirterek, "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar" dedi.
'Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı'
Gazete Duvar'ın aktardığı habere Arınç'ın sözlerini "aşağılık ifadeler" olarak nitelendiren Metiner, şöyle devam etti:
"Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin TV100’de karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde, geçmişimizde. İkide bir sütrenin arkasına çekilip başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İfadelerin hepsi aşağılık."
'Ayrıldığı için bugün kendisini eleştiren bir insan değilim'
Erdoğan Aktaş'ın "Sizi bu kadar kızdıran Bülent Bey'in bu açıklamaları mı yoksa daha önce aranızda başka bir şey mi oldu?" sorusu üzerine Mehmet Metiner, "Kişisel olarak benim Bülent Arınç'la, Abdullah Gül'le, Ahmet Davutoğlu'yla hiçbir sorunum yok" yanıtını verdi.
Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan'ken ve Bülent Arınç'ı Hükümet Sözcüsü'yken de eleştirdiğini belirten Metiner, "Bugün partiden ayrıldığı için, yalnız başına kaldığı için eleştiren namertlerden değilim" diye konuştu ve şunları söyledi:
"Ama ben iki şeye karşıyım. Ahmet Davutoğlu en muktedirken karşısında el pençe duranların ayrıldıktan sonra eleştirmesine karşıyım. Bunu ahlaki bulmuyorum. Ben o tarihlerde, Ahmet Davutoğlu hayattadır hodri meydan, genel merkezde karşılıklı oturduk kendisine ne söyledim. Ben ayrıldığı için bugün kendisini eleştiren bir insan değilim. Bülent Arınç'ı da öyle. Hükümet Sözcüsü iken, Başbakan Yardımcısı'yken, çözüm sürecinin bitirildiğinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı gün, Bursa'da basın toplantısı düzenlediği gün, ben ATV'de canlı yayındaydım İstanbul Milletvekili sıfatıyla. Ciddi bir rahatsızlık duydu. Cumhurbaşkanımıza o zaman da meydan okudu. Söylediği şuydu, 'Çözüm süreci bitmemiştir, bu hükümetimizin bir politikasıdır. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel görüşleridir'. Peki ben ne cevap verdim, arşivler ordadır. Bugün partiden ayrıldığı için, yalnız başına kaldığı için eleştiren namertlerden değilim. En güçlü olduğu dönemde eleştirmiş bir insanım. 'Haddini aşıyorsun, densizlik yapıyorsun, bu ifadelerin hiçbirine katılmıyorum. Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanımız değildir, siyasi hareketimizin liderdir. Onun her bir sözü, her birimizi bağlar, hükümetimizi de bağlar' demişim."
'Lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz'
Bülent Arınç'ın AK Parti'den ihraç edilmesi için parti yönetimine çağrı yapan Metiner, "Çok açık bir biçimde partime çağrıda bulunuyorum, bir partili olarak. Benim gibi düşünen milyonlarca partili arkadaşım olduğunu bilerek, onların hissiyatına tercüman olarak, lütfen bu adamı partiden ihraç ediniz. Özgül ağırlığının olduğuna inanıyorsa kendi partisini kursun. Abdullah Gül'ün safına geçsin, DEVA Partisi'ne mi geçer, başka yere geçer. Ama yakamızdan düşsün artık ya. Bu Arınç'la uğraşmaktan yorulduk artık ya" ifadelerini kullandı.
Arınç: Kral çıplak demenin vaktidir
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı'nın bugün düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmasında, "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" demişti.