https://tr.sputniknews.com/20220616/meksikada-bakicisi-oldugu-kaplanin-saldirisina-ugrayan-kisi-oldu-1057481415.html

Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

Meksika’da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T00:31+0300

2022-06-16T00:31+0300

2022-06-16T00:50+0300

yaşam

meksika

kaplan

hayvanat bahçesi

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Meksika’nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran’da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus adlı kişi, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus’un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Jesus’un yakınları olayın yaşandığı çiftlikte kaplanın yanı sıra bir aslan ve bir de timsahın bulunduğunu iddia ederken, yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.

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meksika, kaplan, hayvanat bahçesi