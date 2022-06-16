https://tr.sputniknews.com/20220616/merkez-bankasi-rezervleri-1025-milyar-dolara-geriledi-1057506460.html

Merkez Bankası rezervleri 102.5 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası rezervleri 102.5 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 513 milyon dolara... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T15:29+0300

2022-06-16T15:29+0300

2022-06-16T15:29+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

altın rezervi

nakit rezerv

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 10 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 672 milyon dolar azalarak 60 milyar 788 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Haziran'da 61 milyar 460 milyon dolar seviyesindeydi.Söz konusu dönemde altın rezervleri, 445 milyon dolar artışla 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 228 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolardan 102 milyar 513 milyon dolara indi.

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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, nakit rezerv