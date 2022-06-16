https://tr.sputniknews.com/20220616/mhp-diyarbakir-il-baskanligini-kapatti-1057493105.html
MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı
MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 'görülen lüzum üzerine' kapatıldığını açıkladı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:47+0300
2022-06-16T11:47+0300
2022-06-16T11:47+0300
politika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır İl Başkanlığının görülen lüzum üzerine parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini' belirtti. MHP, 2009'da aday çıkmaması üzerine il başkanlığını kapatmış ancak bir yıl sonra tekrar açmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ise eski MHP İl Başkanı ve MHP milletvekili adayı Mehmet Teyyar Karakoç'un istifası üzerine yaklaşık 20 aydır boş olan il başkanlığına MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Ahmet Demir getirilmişti.
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mhp, diyarbakır
MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 'görülen lüzum üzerine' kapatıldığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır İl Başkanlığının görülen lüzum üzerine parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini' belirtti.
MHP, 2009'da aday çıkmaması üzerine il başkanlığını kapatmış ancak bir yıl sonra tekrar açmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ise eski MHP İl Başkanı ve MHP milletvekili adayı Mehmet Teyyar Karakoç'un istifası üzerine yaklaşık 20 aydır boş olan il başkanlığına MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Ahmet Demir getirilmişti.