https://tr.sputniknews.com/20220616/mhp-diyarbakir-il-baskanligini-kapatti-1057493105.html

MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı

MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 'görülen lüzum üzerine' kapatıldığını açıkladı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T11:47+0300

2022-06-16T11:47+0300

2022-06-16T11:47+0300

politika

mhp

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057492265_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c870f4e05c8ee953428ff56d2d70a221.jpg

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır İl Başkanlığının görülen lüzum üzerine parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini' belirtti. MHP, 2009'da aday çıkmaması üzerine il başkanlığını kapatmış ancak bir yıl sonra tekrar açmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ise eski MHP İl Başkanı ve MHP milletvekili adayı Mehmet Teyyar Karakoç'un istifası üzerine yaklaşık 20 aydır boş olan il başkanlığına MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Ahmet Demir getirilmişti.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mhp, diyarbakır