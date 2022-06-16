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MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı
MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 'görülen lüzum üzerine' kapatıldığını açıkladı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır İl Başkanlığının görülen lüzum üzerine parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini' belirtti. MHP, 2009'da aday çıkmaması üzerine il başkanlığını kapatmış ancak bir yıl sonra tekrar açmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ise eski MHP İl Başkanı ve MHP milletvekili adayı Mehmet Teyyar Karakoç'un istifası üzerine yaklaşık 20 aydır boş olan il başkanlığına MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Ahmet Demir getirilmişti.
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mhp, diyarbakır

MHP, Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı

11:47 16.06.2022
MHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 'görülen lüzum üzerine' kapatıldığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Diyarbakır İl Başkanlığının görülen lüzum üzerine parti tüzüğünün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedildiğini' belirtti.
MHP, 2009'da aday çıkmaması üzerine il başkanlığını kapatmış ancak bir yıl sonra tekrar açmıştı. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra ise eski MHP İl Başkanı ve MHP milletvekili adayı Mehmet Teyyar Karakoç'un istifası üzerine yaklaşık 20 aydır boş olan il başkanlığına MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Ahmet Demir getirilmişti.
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