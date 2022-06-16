https://tr.sputniknews.com/20220616/milli-savunma-bakani-akar-yunan-mevkidasiyla-gorust-1057508483.html

Bakan Akar'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde, 'diyaloğun sürdürülmesi'nin önemi vurgulandı

Bakan Akar'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde, 'diyaloğun sürdürülmesi'nin önemi vurgulandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile NATO karargagında görüştü. İki bakanın görüşmesinde, iki ülke arasındaki diyaloğun... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T16:09+0300

2022-06-16T16:09+0300

2022-06-16T16:30+0300

politika

türkiye

yunanistan

hulusi akar

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1b/1055880839_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_98a63210204a8e0d8029062b1cd8cf29.jpg

Görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı’ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yunanistan, hulusi akar, nato