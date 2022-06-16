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Bakan Akar'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde, 'diyaloğun sürdürülmesi'nin önemi vurgulandı
Bakan Akar'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde, 'diyaloğun sürdürülmesi'nin önemi vurgulandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile NATO karargagında görüştü. İki bakanın görüşmesinde, iki ülke arasındaki diyaloğun... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T16:09+0300
2022-06-16T16:30+0300
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Görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı’ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.
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Bakan Akar'ın Yunan mevkidaşıyla görüşmesinde, 'diyaloğun sürdürülmesi'nin önemi vurgulandı

16:09 16.06.2022 (güncellendi: 16:30 16.06.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile NATO karargagında görüştü. İki bakanın görüşmesinde, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı belirtildi.
Görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı’ndaki yoğun mesaisini sürdürüyor.
Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın “Savunma ve Caydırıcılık” konulu oturumunun ardından gerçekleşen görüşmede, “Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi” üzerinde durulduğu öğrenildi.
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