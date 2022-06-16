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https://tr.sputniknews.com/20220616/motorine-zam-geldi-yeni-fiyat-2999-lira-oldu-1057513562.html
Motorine zam geldi: Yeni fiyat 29.99 lira oldu
Motorine zam geldi: Yeni fiyat 29.99 lira oldu
17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Motorine... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
zam
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Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Zamla birlikte motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselmiş oldu.Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti.
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motorin, zam

Motorine zam geldi: Yeni fiyat 29.99 lira oldu

17:03 16.06.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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17 Haziran Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 80 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti.
Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Zamla birlikte motorinin fiyatı 29,99 TL'ye yükselmiş oldu.
Motorine dün de 1 lira 27 kuruş zam gelmişti.
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