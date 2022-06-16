Munzur Dağları'nda 2 bin 648 böcek ile 955 bitki türü kayıt altına alındı

© AA Prof. Dr. Ali Kandemir, dünyadaki çiçekli bitkilerin yüzde 90'nın nesillerini devam ettirmek ve meyve verebilmek için böceklere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye'de ilk kez bir dağda bulunan bitkilerin tozlaştırıcı böceklerle ilişkilerinin araştırıldığını anlatan Kandemir, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin endemik bitki merkezlerinden olan Ergan Dağı'nda TÜBİTAK destekli proje yürütüyoruz. Ergan Dağı'nda 1500 metreden başlayıp yaklaşık 3 bin rakıma kadar 500'er metre rakım aralığındaki 4 istasyonda bulunan 35 farklı alanda çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara göre bitkilerin tozlaşmasında ya da üremesinde etkili olduğunu düşündüğümüz 2 bin 648 böcek ile 955 bitki türünü tespit edip kayıt altına aldık. Hedefimiz, 4 bin böcek ve bine yakın bitkiyi kayıt altına almak."