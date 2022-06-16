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Nebenzya: Ukrayna'nın olası AB üyeliği, Rusya'nın çıkarlarına uygun değil
Nebenzya: Ukrayna'nın olası AB üyeliği, Rusya'nın çıkarlarına uygun değil
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin Rusya'nın çıkarlarına uygun olmadığını ifade etti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:27+0300
2022-06-16T19:27+0300
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BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Nebenzya, AB'yle ilişkilerde gelinen noktayı değerlendirdi.Brüksel'in politikaları nedeniyle Rusya için AB'yle ilişkileri geliştirmeye yönelik temel yaklaşımlarını gözden geçirmekten başka bir seçenek kalmadığını belirten Nebenzya, BM çerçevesindekiler de dahil AB'nin yer aldığı projelere artık en azından ihtiyatlı yaklaşmak zorunda olduklarını vurguladı.Rusya'nın bu yeni yaklaşımının AB'nin genişleme planları için de geçerli olduğunu söyleyen Nebenzya, "Ukrayna da dahil bize hasım olan yeni ülkelerin AB'ye katılması, yeni koşullar altında Rusya'nın çıkarlarına uygun değil" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/almanya-fransa-italya-liderleri-kievde-ukraynaya-ab-resmi-aday-statusunun-acilen-verilmeli-1057514446.html
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Nebenzya: Ukrayna'nın olası AB üyeliği, Rusya'nın çıkarlarına uygun değil
19:27 16.06.2022 (güncellendi: 19:28 16.06.2022) Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın olası AB üyeliğinin Rusya'nın çıkarlarına uygun olmadığını ifade etti.
BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Nebenzya, AB'yle ilişkilerde gelinen noktayı değerlendirdi.
Brüksel'in politikaları nedeniyle Rusya için AB'yle ilişkileri geliştirmeye yönelik temel yaklaşımlarını gözden geçirmekten başka bir seçenek kalmadığını belirten Nebenzya, BM çerçevesindekiler de dahil AB'nin yer aldığı projelere artık en azından ihtiyatlı yaklaşmak zorunda olduklarını vurguladı.
Rusya'nın bu yeni yaklaşımının AB'nin genişleme planları için de geçerli olduğunu söyleyen Nebenzya, "Ukrayna da dahil bize hasım olan yeni ülkelerin AB'ye katılması, yeni koşullar altında Rusya'nın çıkarlarına uygun değil" ifadelerini kullandı.