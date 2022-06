https://tr.sputniknews.com/20220616/once-isbirligi-sonra-ihanet-bati-ukraynayi-yalniz-mi-birakiyor-1057519792.html

Önce işbirliği sonra ‘ihanet’: Batı, Ukrayna’yı yalnız mı bırakıyor?

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun 112 gün geride kalırken, Batı'dan Kiev'i Moskova ile bir an önce müzakereye ikna etme çağrıları da sıklaştı... 16.06.2022

Rusya'nın Donbass operasyonunun başlamasından 100 gün sonra, dünyanın çatışmalara olan ilgisi, belirgin bir şekilde Kiev'den ‘gelmesi gereken’ uzlaşma adımları ile barışın sağlanıp sağlanamayacağı tartışmasına kaydı. Son günlerde, bazı Batılı kanaat önderleri ve politikacılar, ‘Ukrayna’nın çatışmalara son vererek Rusya’ya tavizler vermesi gerektiği’ konusunda ortak fikirde birleşen yayınlar ve açıklamalarla gündeme geldi.‘Rusya'nın aşağılanmaması’ çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, AB'nin Rusya ile bir arada yaşamak durumunda kalacağını belirten Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in yeni açıklamasına kadar birçok görüş, ‘Ukrayna krizi’ konusunda rüzgarın değişmiş olabileceğine işaret ediyor.Sputnik, AB üyelerinden ABD’li diplomatlara kadar, Ukrayna'yı ‘direnişten vazgeçmeye’ ve bir ‘barış çözümü’ için en hızlı seçenekleri aramaya ‘ikna etme zorunluluğunu’ gündeme getiren Batı dünyasının önemli yayın organlarını derledi.Borrell: Avrupa Birliği Ukrayna'yı desteklemeli ama aynı zamanda kendi ayakları üzerinde yürümeli12 Haziran’da yaptığı röportajda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya ile iletişim kanallarının hiçbir zaman kapanmadığını belirterek, “Avusturya Şansölyesi geçtiğimiz günlerde Moskova'daydı, Afrika Birliği Başkanı Soçi'den dönüyor ve BM Genel Sekreteri'nin iki elçisi bugün Ukrayna'nın tahıl ihracatına çözüm bulmak için Rusya'da. Rusya ile görüşmeye devam etmeliyiz. Savaş çığırtkanı olmadığımı söyleyip duruyorum. Avrupa Birliği Ukrayna'yı desteklemeli ama aynı zamanda kendi ayakları üzerinde yürümeli” ifadelerini kullanmıştı.NATO Genel Sekreteri: Barış için ne kadar toprak, özgürlük ve demokrasi ödemeye hazırsınız?Ukrayna’nın barışın sağlanması için toprak tavizleri vermesi gerektiğini söyleyen bir diğer yetkili ise, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Genel sekreter, "Ukrayna'da barış mümkün. Soru, bedelinin ne olacağı üzerine. Bu barış için ne kadar toprak, özgürlük ve demokrasi ödemeye hazırsınız? NATO, Ukrayna'ya Rusya ile müzakere masasında en güçlü pozisyonu vermesi için yardım etmeyi amaçlıyor, bu da düşmanlıkları sona erdirmeli" diyerek, ittifakın çatışmada yer almadığını ve gerginliğin Ukrayna dışında tırmanmasını önlemeye çalıştığını vurguladı.Fransa: Rusya'yı küçük düşürmemeliyizKremlin'in pozisyonunu değiştirmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile saatlerce yaptığı görüşmelerle Ukrayna krizinde adından sıkça söz ettiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim” şeklinde bir demeç vererek Rusya ile ilişkilerin sağlam temeller üzerinde devam etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu fikir Macron ilk kez 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, daha sonra ise 3 Haziran'da Fransız medyasına verdiği röportajda tekrarladı. Bu sözlere ‘kızan’ Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir" diyerek Macron’a sert bir uyarıda bulundu.Zelenskiy: Macron, Putin'i kurtarmak için Ukrayna'nın egemenliğinden taviz vermeyi teklif ettiUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalyan televizyon kanalı Rai 1'e verdiği röportajda, Fransız mevkidaşı Macron'un Putin'in itibarını kurtarmak için kendisine Ukrayna egemenliğinden taviz vermeyi teklif ettiğini söyleyerek, zamanında Macron’un başkanlığını desteklediğini ama bu desteğin sahada da devam etmesi için eylemler görmesi gerektiğini belirtti. Zelenskiy daha önce verdiği bir röportajda, “Bazı Batılı politikacılar ve medya, savaşı Ukrayna için dezavantajlı bir sonuçla sona erdirmeye zorlamaya başlıyor" demişti.İtalya, Macaristan ve Güney Kıbrıs’tan, AB liderlerine ‘ateşkes çağrısı’İngiliz Reuters ajansına göre, 30-31 Mayıs'ta düzenlenen AB liderler zirvesinde, İtalya, Macaristan ve Güney Kıbrıs’tan oluşan en az üç Avrupa ülkesi, AB liderlerinin açıkça Ukrayna'da ateşkes ve Rusya ile barış görüşmeleri çağrısında bulunmalarını önerdi. Ajans, zirveden önceki toplantılardan birinde böyle bir girişimin İtalya Büyükelçisi tarafından önerildiğini ardından da Güney Kıbrıs ve Macaristan'ın bu fikri desteklediğini açıklamıştı.Ayrıca İtalya Başbakanı Mario Draghi, 19 Mayıs’ta İtalya’da senato toplantısında yaptığı konuşmada, ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini söylemişti. Draghi liderliğindeki İtalyan hükümeti, BM Genel Sekreteri António Guterres ve G7 ülkelerine çatışmayı sona erdirmek için sunulan bir plan bile önerdi.Eski NATO danışmanı: Batı uzun zaman önce Zelenskiy'e ihanet etti, onu kendi amaçları için kullandıEski İsviçre istihbarat subayı olan ayrıca bir dönem BM ve NATO’da danışman olarak da görev olan Jacques Bo, The Gray Zone adlı bilgi portalına verdiği bir demeçte, “Bence en başından beri Zelenskiy, Batılı müttefikler tarafından tuzağa düşürüldü. Amerikalılar ve İngilizler Ukrayna'da barışı hiç istemiyorlardı. Bu, Rusya'yı zayıflatmak için bir plandı. Batı uzun zaman önce Zelenskiy'e ihanet etti, onu kendi amaçları için kullandı” ifadelerini kaydetti.Eski ABD Dışişleri Bakanı, Kiev'i Moskova ile müzakerelerde taviz vermeye çağırdıRusya Federasyonu ile ne pahasına olursa olsun uzlaşma fikrini destekleyen sesler arasında, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger da var. 23 Mayıs'ta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan 98 yaşındaki eski diplomat, Batı'nın Avrupa'da bir felaketten kaçınmak için Ukrayna ordusunun Rusya’yı yenmeye çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İngiliz Telegraph gazetesine göre, Kissinger bu şekilde Batı'yı Ukrayna'yı krizi uzatmadan müzakereye zorlamaya çağırıyor. Kissinger, "Müzakereler önümüzdeki iki ay içinde başlamalı, aksi takdirde kolayca üstesinden gelinemeyecek şoklar ve gerilimler olacak” şeklinde konuşmuştu.ABD’li Kongre Üyesi Goetz: Kiev yetkilileri Ukrayna'ya yapılan 40 milyar ABD yardımını yağmalayacakCumhuriyetçi Kongre Üyesi Matt Goetz, Ukraynalı yetkililerin ABD askeri yardımında 40 milyar dolar yağmalayacağını söyledi. Goetz, “Kiev'e milyarlarca dolar göndermeye ve rüşvetçi yetkililerin ceplerini doldurmaya hazırlar. Daha bir yıl önce, Afganistan’da tüfeklerle savaşan çobanlara yenildik. Şimdi altı bin nükleer savaş başlığına sahip bir güçle savaşa giriyoruz" sözlerini kullandı.Zelenskiy'in danışmanı: Batılı ülkeler Ukrayna'ya, topraklarını Rusya'ya devretmesini teklif ettiZelenskiy'in danışmanlarından Mikhail Podolyak, Batı'nın Ukrayna'ya toprak tavizleri vermeleri gerektiğini söyleyen sinyalleri verdiğini söyledi. Podolyak, "Bugün, bazı siyasi ağızlar bize yeni bir gündem sunuyor: Ateşkes, donmuş bir çatışma ve barış uğruna toprakların bir kısmının teslim edilmesi. Bazı Batılılar şöyle düşünüyor, ‘Eski, savaş öncesi yaşam tarzına geri dönmek istiyoruz, bir tür uzlaşmayı kabul ediyoruz’ diyorlar” şeklinde konuştu.Batı medyasının ‘ilgisi’ Ukrayna’dan magazine kaydıMedyada da işler değişiyor, Ukrayna’daki operasyonu günbegün takip eden Batılı basın kuruluşları, ön sayfalarında ya magazinsel haberlere ağırlık verme dönemine geri dönüyor ya da operasyonun ‘sağduyu ile artı sonlandırılması gerektiği’ yönünde görüşler paylaşılıyor. Öyle ki, ABD merkezli New York Times’ın editörleri, Ukraynalı liderlere "uzlaşmaya varma sürecinde gerekli olacak acı verici bölgesel kararlar almalarını" tavsiye etmişti. Ukrayna basını ise NYT’ın makalesine, “Ukrayna'nın yenilgisi, ABD de dahil olmak üzere NATO'nun yenilgisi olarak algılanacaktır. Bu ABD ve Batı'ya inanılmaz bir imaj darbesi indirecektir. Batı, Ukrayna'ya bile ihanet ettiyse, demokrasi ve Batı değerleri için savaşmanın ne anlamı var?” şeklinde sert bir şekilde karşılık verdi.La Stampa: Scholz, Macron ve Draghi, Zelenskiy'i Moskova ile diyalog başlatmaya ikna etmeye geldiİtalyan gazetesi La Stampa’da yer alan makaleye göre, İtalya Başbakanı Draghi, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un temsil ettiği bir grup Avrupalı ​​lider, Ukrayna krizine hızlı bir diplomatik çözüm bulunması çağrılarına rağmen Kiev'den istenilen sonucu alamayacak. Gazete bu durumun, birçok Avrupa ülkesinde ‘baş ağrısına’ neden olduğuna inanıyor. Makalede, "İtalyan, Fransız ve Alman liderler, çatışmanın uzamasının ülkelerindeki kırılgan ekonomik, sosyal ve siyasi dengeyi sorgulatabileceğinden korktukları için, Zelenskiy'den çok geç olmadan ateşkes müzakerelerini kabul etmesi istenecek” ifadelerine yer verildi.Washington Post: Ukrayna ile alakalı gerçek bir tartışmaya ihtiyacımız varABD merkezli Washington Post, Ukrayna'daki krize ilişkin ‘Ortodoks görüşe meydan okumanın’ zamanı geldi dediği yazısında, Biden yönetiminin silah sevkiyatı ile Rusya'yı ‘zayıflatma’ stratejisi ve Ukrayna'ya yaptığı istihbarat yardımının ifşa edilmesiyle ABD ve NATO'nun Rusya ile bir vekalet savaşında olduğunun ortaya çıktığını yazdı.Ayrıca WP, “Bu vekalet savaşının sonuçları, tehlikeleri ve çok yönlü maliyetleri, medya kapsamının, bilinçli analiz ve tartışmanın merkezi bir konusu olması gerekmez mi?” diyerek de, medyada çoğunlukla tek taraflı, hatta var olmayan haberlerin dönmesine sitem etmişti.WSJ: Batı'nın yardım etmeyi reddetmesi Ukrayna’ya beklenmedik bir darbeWall Street Journal Yayın Kurulu Üyesi Matthew Kaminsky, kaleme aldığı bir makalede, “Kiev tarafı zaten kendi başına olduğunu anlamalı. Batı'nın yardım etmeyi reddetmesi beklenmedik bir darbe. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı AB üyeliği olasılığını reddetmek için her zaman bahaneler buldu. Görünen o ki Batı Rusya'dan korkuyor. İhanet kötü bir söz ve kötü bir davranıştır. AB ve ABD, Ukrayna'ya ihanetin bedelini ağır ödemek zorunda kalacak” dediİngiliz basını: Almanya ve Fransa, Ukrayna'ya ihanet ettiAlmanya Başbakanı Scholz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmeler yaptığına ve aynı zamanda da Kiev'i desteklemeye yönelik çabalarını azalttığına dikkat çeken İngiliz The Spectator dergisinin muhabiri James Snell, Almanya'nın aylardır hiçbir ciddi silah tedariki gerçekleştirmediğini, tedarik edileceği açıklanan 50 Flakpanzer Gepard uçaksavar tankı ile 155 mm kalibreli obüslerin bir aydan daha uzun süre geçmesine rağmen Ukrayna'ya teslim edilmediğini vurguladı.

rusya

almanya

fransa

donbass

