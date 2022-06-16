https://tr.sputniknews.com/20220616/peskov-rusya-baltik-ulkeleri-ve-finlandiya-icin-tehdit-olusturmuyor-1057525609.html
Peskov: Rusya Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit oluşturmuyor
Peskov: Rusya Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit oluşturmuyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit oluşturmadığını belirtti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T22:15+0300
2022-06-16T22:15+0300
2022-06-16T22:18+0300
dmitriy peskov
nato
finlandiya
baltık ülkeleri
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Peskov, CNN televizyonuna demecinde Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit unsuru olmadığını ifade etti.Bu nedenle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin Avrupa kıtasının güvenliğine herhangi bir ek fayda getirmeyeceğine dikkat çeken Peskov, “Tam tersine bu durum ek gerilime neden olacak” vurgusunu yaptı.‘Ekonomimiz beklenenden daha iyi gidiyor’Habere göre Peskov, Rusya’nın kısa sürede ithalattaki yüzde 40-45'lik azalmayı telafi etmek durumunda olduğunu, fakat ülke ekonomisinin beklenenden daha iyi durumda olduğunu söyledi.“Şu anda tahmin edilenden kendimizi biraz daha iyi hissediyoruz. Elbette sorunlarımızın farkındayız. Çok kısa süre içinde ithalattaki oldukça önemli, yani yüzde 40-45’lik azalmayı telafi etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” diyen Peskov, Rusya’nın ‘çok ciddi’ olarak ülke içindeki üretimi ve altyapıyı geliştirmeyi planladığını sözlerine ekledi.Kremlin Sözcüsü, “İthalatı yeniden yapılandırmak için ithalatın yönlerini yeniden yapılandırmamız, doğu yönünden ithalatı artırarak batı yönünü telafi etmemiz gerekiyor. Bütün bunlar uygulanabilir, zira dünyamız çok büyük ve çok zengin” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna'da giderek daha fazla insan geleceğini Kiev'e bağlamak istemiyor’Herson bölgesinin ve Harkov bölgesindeki pek çok yerleşim yerinin statüsünün yerli halkın iradesine bağlı olduğunu vurgulayan Peskov, Rusya için ‘bir numaralı hedefin’ Donetsk ve Lugansk halkını Donbass’ı bombalayıp sivilleri öldürenlerden korumak olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
finlandiya
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dmitriy peskov, nato, finlandiya, baltık ülkeleri
Peskov: Rusya Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit oluşturmuyor
22:15 16.06.2022 (güncellendi: 22:18 16.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit oluşturmadığını belirtti.
Peskov, CNN televizyonuna demecinde Rusya’nın Baltık ülkeleri ve Finlandiya için tehdit unsuru olmadığını ifade etti.
Bu nedenle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin Avrupa kıtasının güvenliğine herhangi bir ek fayda getirmeyeceğine dikkat çeken Peskov, “Tam tersine bu durum ek gerilime neden olacak” vurgusunu yaptı.
‘Ekonomimiz beklenenden daha iyi gidiyor’
Habere göre Peskov, Rusya’nın kısa sürede ithalattaki yüzde 40-45'lik azalmayı telafi etmek durumunda olduğunu, fakat ülke ekonomisinin beklenenden daha iyi durumda olduğunu söyledi.
“Şu anda tahmin edilenden kendimizi biraz daha iyi hissediyoruz. Elbette sorunlarımızın farkındayız. Çok kısa süre içinde ithalattaki oldukça önemli, yani yüzde 40-45’lik azalmayı telafi etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz” diyen Peskov, Rusya’nın ‘çok ciddi’ olarak ülke içindeki üretimi ve altyapıyı geliştirmeyi planladığını sözlerine ekledi.
Kremlin Sözcüsü, “İthalatı yeniden yapılandırmak için ithalatın yönlerini yeniden yapılandırmamız, doğu yönünden ithalatı artırarak batı yönünü telafi etmemiz gerekiyor. Bütün bunlar uygulanabilir, zira dünyamız çok büyük ve çok zengin” ifadelerini kullandı.
‘Ukrayna'da giderek daha fazla insan geleceğini Kiev'e bağlamak istemiyor’
Herson bölgesinin ve Harkov bölgesindeki pek çok yerleşim yerinin statüsünün yerli halkın iradesine bağlı olduğunu vurgulayan Peskov, Rusya için ‘bir numaralı hedefin’ Donetsk ve Lugansk halkını Donbass’ı bombalayıp sivilleri öldürenlerden korumak olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ukrayna'nın diğer bölgelerine gelince, askerlerimiz sahayı aşırı milliyetçi taburlardan temizledikçe, geleceklerini Kiev'deki rejime bağlamak istemediklerini beyan edilen kişilerin sayısı da giderek artıyor.”