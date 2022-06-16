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Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuyla savaşmayı planlamıyoruz
Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuyla savaşmayı planlamıyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat düzenlemeyi planlayan Türk... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:05+0300
2022-06-16T19:11+0300
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suriye
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vladimir putin
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Kazakistan'ın başkenti Nursultan'daki Astana görüşmelerinin 18. turu sonrası Sputnik'e demeç veren Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara yönelik olası askeri harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Aleksandr Lavrentyev, "Rusya, Türk ordusu ve Ankara'nın kanatları altında bulunan Suriye Milli Ordusu (eski Özgür Suriye Ordusu) ile savaşmayı planlamıyor. Orada muharip birliklerimiz bulunmuyor. Bizim cevabımız, Türkleri bu adımın amaca uygun olmadığına ikna etmek olacak. Türkiye bir bölgeyi ele geçirebilir ancak bunun mevcut durumun geleceği için nasıl sonuçları olacağını kestirmek zor" ifadelerini kullandı.Lavrentyev, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenlemesinin Türkiye’nin güvenlik sorununu çözmeyeceğini, söz konusu sorunun sadece Suriye hükümetinin sınırda kontrol sağlamasıyla sona erebileceğini söylemişti.
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rusya, suriye, türkiye, vladimir putin, astana

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi: Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuyla savaşmayı planlamıyoruz

19:05 16.06.2022 (güncellendi: 19:11 16.06.2022)
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Nina Zotina
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat düzenlemeyi planlayan Türk ordusuyla ve Ankara'nın desteklediği gruplarla savaşmayı planlamadığını söyledi.
Kazakistan'ın başkenti Nursultan'daki Astana görüşmelerinin 18. turu sonrası Sputnik'e demeç veren Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara yönelik olası askeri harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aleksandr Lavrentyev, "Rusya, Türk ordusu ve Ankara'nın kanatları altında bulunan Suriye Milli Ordusu (eski Özgür Suriye Ordusu) ile savaşmayı planlamıyor. Orada muharip birliklerimiz bulunmuyor. Bizim cevabımız, Türkleri bu adımın amaca uygun olmadığına ikna etmek olacak. Türkiye bir bölgeyi ele geçirebilir ancak bunun mevcut durumun geleceği için nasıl sonuçları olacağını kestirmek zor" ifadelerini kullandı.
Lavrentyev, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenlemesinin Türkiye’nin güvenlik sorununu çözmeyeceğini, söz konusu sorunun sadece Suriye hükümetinin sınırda kontrol sağlamasıyla sona erebileceğini söylemişti.
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