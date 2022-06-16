https://tr.sputniknews.com/20220616/rekabet-kurulundan-4-teknoloji-sirketine-sorusturma-1057518420.html

Rekabet Kurulu'ndan 4 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan 4 teknoloji şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T19:46+0300

2022-06-16T19:46+0300

2022-06-16T19:50+0300

türkiye

media markt

teknosa

vatan bilgisayar

sunny elektronik

rekabet

rekabet kurulu

rekabet kurumu

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Media Markt Turkey, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Sunny Elektronik hakkında rekabet soruşturması açıldı.Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ, Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ. ile Sunny Elektronik San. ve Tic. AŞ. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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media markt, teknosa, vatan bilgisayar, sunny elektronik, rekabet, rekabet kurulu, rekabet kurumu