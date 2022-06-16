https://tr.sputniknews.com/20220616/roscongress-vakfi-ile-rus-turk-ticaret-evi-arasinda-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1057503563.html

Roscongress Vakfı ile Rus Türk Ticaret Evi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Roscongress Vakfı ile Rus Türk Ticaret Evi arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Rus Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş ile Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev, kurumlar arasında... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T14:38+0300

2022-06-16T14:38+0300

2022-06-16T14:39+0300

dünya

rusya

türkiye

işbirliği

roscongress vakfı

alexander stuglev

kadir kurtuluş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057503128_0:26:723:432_1920x0_80_0_0_6390c1ff45c858f80b2c271642f342e1.jpg

Roscongress Vakfı ile Rus Türk Ticaret Evi arasında St. Petersburg’da düzenlenen Uluslararası Ekonomik İş Forumu kapsamında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Alexander Stuglev ile Rus Türk Ticaret Evi (ROST) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş imza töreninde hazır bulundu. İmza törenin ardından ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş, Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.Bugün, Roscongress Vakfı ile yapmış oldukları işbirliği anlaşmasının kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunun altını çizen Kurtuluş, bu anlaşma sayesinde Rus ve Türk İş insanlarının birbirleri ile daha yakın ve verimli işbirlikleri yapabilmesi için gerekli imkanların sağlanması hususunda ortak fikrin oluştuğunu söyledi. Kurtuluş hedeflerinin, iki ülke arasında iş forumları, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, iş toplantıları, fuarlar dahil olmak üzere hem iki taraflı hem de çok taraflı nitelikteki ekonomik ve sosyal konularda ortak kongreler ve sergiler düzenlemek olduğunu söyledi.Forum, 15-18 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenleniyor. Foruma Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılım sağlayacağı bilgisi de verildi. Forum, önde gelen Rus ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini, devlet başkanlarını, siyasi liderlerini, başbakanlarını, başbakan yardımcılarını, bakanları ve valileri bir araya getirmektedir. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, 1997'den beri St.Petersburg'da düzenlenen ve 2005'ten beri Rusya Devlet Başkanı'nın himayesinde yapılan bir Rus iş etkinliğidir.Her yıl 120'den fazla farklı ülkeden ve 10.000'den fazla insan iş insanı bu etkinliğe katılım sağlamaktadır. Forumun organizatörlüğünü Rusya Federasyonu Hükümetine bağlı olan Roscongress Vakfı yapmaktadır. Forumun temel amacı, Rusya'yı ve diğer ülkeleri ayıran hem coğrafi hem de bilgisel engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olarak iş dünyası için pratik bir araç sağlamaktır.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maksim Durnev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg

rusya, türkiye, işbirliği, roscongress vakfı, alexander stuglev, kadir kurtuluş