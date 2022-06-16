https://tr.sputniknews.com/20220616/rus-disisleri-nato-operasyonda-rusyanin-basarisini-onlemek-icin-tum-kaynaklarini-kullanacak-1057526237.html
Rus Dışişleri: NATO, operasyonda Rusya’nın başarısını önlemek için tüm kaynaklarını kullanacak
Rus Dışişleri: NATO, operasyonda Rusya’nın başarısını önlemek için tüm kaynaklarını kullanacak
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonda başarılı olmasına imkan vermemek için tüm kaynaklarını... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T22:46+0300
2022-06-16T22:46+0300
2022-06-16T22:46+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
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Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan yorumunda, NATO’nun başlıca hedefinin Rusya’nın Ukrayna’da başarılı olmasını engellemek olduğuna dikkat çekerek, “Bu hedefe ulaşmak için NATO ve üye ülkelerin mevcut tüm kaynaklarının kullanılacağı ortada” ifadelerini paylaştı.Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na atıfta bulunan Zaharova, ‘bu formatın Amerikalıların ittifaka üye olmayan devletleri Rusya'yı çevreleme görevlerine dahil etmelerine, onlara uygun NATO gündemini ve disiplinini dayatmalarına imkan tanıdığını’ ifade etti.Rus diplomat, NATO ülkelerinin ‘Kiev rejimine giderek daha fazla ölümcül silahları, özellikle de can kayıplarının sayısını kaçınılmaz olarak artıracak çok namlulu roketatar sistemleri pompalamaya devam ettiğine’ dikkat çekti.Zaharova, “Bu tür silahların çatışma bölgesinde ortaya çıkması, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’de (Lugansk Halk Cumhuriyeti) sivil altyapı tesislerindeki yıkımın ölçeğinde artışa yol açtı. Fakat bu, Batı'da hiç kimseyi rahatsız etmiyor, onlar bunu ‘ikincil kayıp’ olarak görüyor” ifadelerini kullandı.
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
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mariya zaharova, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti
Rus Dışişleri: NATO, operasyonda Rusya’nın başarısını önlemek için tüm kaynaklarını kullanacak
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonda başarılı olmasına imkan vermemek için tüm kaynaklarını kullanacağını belirtti.
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan yorumunda, NATO’nun başlıca hedefinin Rusya’nın Ukrayna’da başarılı olmasını engellemek olduğuna dikkat çekerek, “Bu hedefe ulaşmak için NATO ve üye ülkelerin mevcut tüm kaynaklarının kullanılacağı ortada” ifadelerini paylaştı.
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na atıfta bulunan Zaharova, ‘bu formatın Amerikalıların ittifaka üye olmayan devletleri Rusya'yı çevreleme görevlerine dahil etmelerine, onlara uygun NATO gündemini ve disiplinini dayatmalarına imkan tanıdığını’ ifade etti.
Rus diplomat, NATO ülkelerinin ‘Kiev rejimine giderek daha fazla ölümcül silahları, özellikle de can kayıplarının sayısını kaçınılmaz olarak artıracak çok namlulu roketatar sistemleri pompalamaya devam ettiğine’ dikkat çekti.
Zaharova, “Bu tür silahların çatışma bölgesinde ortaya çıkması, DHC (Donetsk Halk Cumhuriyeti) ve LHC’de (Lugansk Halk Cumhuriyeti) sivil altyapı tesislerindeki yıkımın ölçeğinde artışa yol açtı. Fakat bu, Batı'da hiç kimseyi rahatsız etmiyor, onlar bunu ‘ikincil kayıp’ olarak görüyor” ifadelerini kullandı.