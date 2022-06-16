https://tr.sputniknews.com/20220616/rusya-petrol-fiyatlari-sene-sonunda-150-dolari-asabilir-1057516109.html
Rusya: Petrol fiyatları sene sonunda 150 doları aşabilir
Rusya: Petrol fiyatları sene sonunda 150 doları aşabilir
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 doları aşabileceğini söyledi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T18:40+0300
2022-06-16T18:40+0300
2022-06-16T18:40+0300
aleksandr novak
rusya
petrol
ukrayna krizi
dolar
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, "Petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 dolar, belki de daha yüksek olabileceğini dışlamıyorum. Her şey, Avrupa'daki lojistik durumuna bağlı olacak, zira orada lojistikle ilgili sorunlar da var" dedi.Rusya'da petrol üretimiyle ilgili beklentileri hakkında da konuşan Novak, "Bugünkü duruma göre yıllık ortalama üretimimizin 500 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bunda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.Novak, AB yaptırımlarının tam teşekküllü olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üretimde değişiklik olmasını beklemediklerini, zira petrol akışını diğer pazarlara yönlendireceklerini vurguladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr novak, rusya, petrol, dolar
Rusya: Petrol fiyatları sene sonunda 150 doları aşabilir
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 doları aşabileceğini söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, "Petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 dolar, belki de daha yüksek olabileceğini dışlamıyorum. Her şey, Avrupa'daki lojistik durumuna bağlı olacak, zira orada lojistikle ilgili sorunlar da var" dedi.
Rusya'da petrol üretimiyle ilgili beklentileri hakkında da konuşan Novak, "Bugünkü duruma göre yıllık ortalama üretimimizin 500 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bunda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.
Novak, AB yaptırımlarının tam teşekküllü olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üretimde değişiklik olmasını beklemediklerini, zira petrol akışını diğer pazarlara yönlendireceklerini vurguladı.