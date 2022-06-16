https://tr.sputniknews.com/20220616/rusya-petrol-fiyatlari-sene-sonunda-150-dolari-asabilir-1057516109.html

Rusya: Petrol fiyatları sene sonunda 150 doları aşabilir

Rusya: Petrol fiyatları sene sonunda 150 doları aşabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 doları aşabileceğini söyledi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T18:40+0300

2022-06-16T18:40+0300

2022-06-16T18:40+0300

aleksandr novak

rusya

petrol

ukrayna krizi

dolar

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, "Petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 dolar, belki de daha yüksek olabileceğini dışlamıyorum. Her şey, Avrupa'daki lojistik durumuna bağlı olacak, zira orada lojistikle ilgili sorunlar da var" dedi.Rusya'da petrol üretimiyle ilgili beklentileri hakkında da konuşan Novak, "Bugünkü duruma göre yıllık ortalama üretimimizin 500 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bunda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.Novak, AB yaptırımlarının tam teşekküllü olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üretimde değişiklik olmasını beklemediklerini, zira petrol akışını diğer pazarlara yönlendireceklerini vurguladı.

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aleksandr novak, rusya, petrol, dolar