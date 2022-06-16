Şam'da bulunan Rus vekil Sablin: Esad, DHC ve LHC'yi tanıma prosedürünü başlatma talimatı verecek
18:09 16.06.2022 (güncellendi: 18:10 16.06.2022)
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Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Dışişleri Bakanlığı'na Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) resmen tanınma prosedürünü başlatma talimatı vereceğini söyledi.
Rus vekil Sablin'in yer aldığı Duma heyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova başkanlığındaki DHC heyeti, Şam'da Esad'la görüşmeler gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanı'yla görüştükten sonra Telegram hesabından açıklama yapan Sablin, "Esad, Donetsk heyetini DHC'nin büyük bölümünün özgürleştirilmesi nedeniyle tebrik etti. Beni de, memleketim Mariupol'ün özgürleştirilmesinden dolayı kutladı. Devlet Başkanı, DHC ve LHC'nin resmen tanınma prosedürünün başlatılması için Dışişleri Bakanlığı'na derhal talimat vereceğini söyledi" dedi.
Sablin'in aktardığına göre Esad, Suriye ile DHC arasındaki ilişkilerin 'sanki Batı yokmuş' gibi geliştirilmesi gerektiğini, Batılı ülkelerin yakında bizzat kendilerinin tecrite alındıklarını anlayacaklarını vurguladı.
Suriye Devlet Başkanı'yla görüştükten sonra Telegram hesabından açıklama yapan Sablin, "Esad, Donetsk heyetini DHC'nin büyük bölümünün özgürleştirilmesi nedeniyle tebrik etti. Beni de, memleketim Mariupol'ün özgürleştirilmesinden dolayı kutladı. Devlet Başkanı, DHC ve LHC'nin resmen tanınma prosedürünün başlatılması için Dışişleri Bakanlığı'na derhal talimat vereceğini söyledi" dedi.
Sablin'in aktardığına göre Esad, Suriye ile DHC arasındaki ilişkilerin 'sanki Batı yokmuş' gibi geliştirilmesi gerektiğini, Batılı ülkelerin yakında bizzat kendilerinin tecrite alındıklarını anlayacaklarını vurguladı.
Peskov: DHC ve LHC'nin tanınmasından memnuniyet duyarız'
Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DHC ve LHC'nin Suriye ve herhangi başka bir ülke tarafından tanınmasının Moskova'da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.