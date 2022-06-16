Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220616/samda-bulunan-rus-vekil-sablin-esad-dhc-ve-lhcyi-tanima-prosedurunu-baslatma-talimati-verecek-1057514912.html
Şam'da bulunan Rus vekil Sablin: Esad, DHC ve LHC'yi tanıma prosedürünü başlatma talimatı verecek
Şam'da bulunan Rus vekil Sablin: Esad, DHC ve LHC'yi tanıma prosedürünü başlatma talimatı verecek
Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Dışişleri Bakanlığı'na Donetsk ve Lugansk Halk... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T18:09+0300
2022-06-16T18:10+0300
suriye
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
lugans halk cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057515276_0:130:2507:1540_1920x0_80_0_0_b191331ca800975814daf325433d6689.jpg
Rus vekil Sablin'in yer aldığı Duma heyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova başkanlığındaki DHC heyeti, Şam'da Esad'la görüşmeler gerçekleştirdi.Suriye Devlet Başkanı'yla görüştükten sonra Telegram hesabından açıklama yapan Sablin, "Esad, Donetsk heyetini DHC'nin büyük bölümünün özgürleştirilmesi nedeniyle tebrik etti. Beni de, memleketim Mariupol'ün özgürleştirilmesinden dolayı kutladı. Devlet Başkanı, DHC ve LHC'nin resmen tanınma prosedürünün başlatılması için Dışişleri Bakanlığı'na derhal talimat vereceğini söyledi" dedi.Sablin'in aktardığına göre Esad, Suriye ile DHC arasındaki ilişkilerin 'sanki Batı yokmuş' gibi geliştirilmesi gerektiğini, Batılı ülkelerin yakında bizzat kendilerinin tecrite alındıklarını anlayacaklarını vurguladı.Peskov: DHC ve LHC'nin tanınmasından memnuniyet duyarız'Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DHC ve LHC'nin Suriye ve herhangi başka bir ülke tarafından tanınmasının Moskova'da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.
suriye
rusya
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057515276_141:0:2366:1669_1920x0_80_0_0_9b49116c080981b913fbf147686f608b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, rusya, donetsk halk cumhuriyeti, lugans halk cumhuriyeti

Şam'da bulunan Rus vekil Sablin: Esad, DHC ve LHC'yi tanıma prosedürünü başlatma talimatı verecek

18:09 16.06.2022 (güncellendi: 18:10 16.06.2022)
© Sputnik / Нина Зотина / Fotoğraf bankasına girDmitry Sablin
Dmitry Sablin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Нина Зотина
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Dışişleri Bakanlığı'na Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin (DHC ve LHC) resmen tanınma prosedürünü başlatma talimatı vereceğini söyledi.
Rus vekil Sablin'in yer aldığı Duma heyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova başkanlığındaki DHC heyeti, Şam'da Esad'la görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanı'yla görüştükten sonra Telegram hesabından açıklama yapan Sablin, "Esad, Donetsk heyetini DHC'nin büyük bölümünün özgürleştirilmesi nedeniyle tebrik etti. Beni de, memleketim Mariupol'ün özgürleştirilmesinden dolayı kutladı. Devlet Başkanı, DHC ve LHC'nin resmen tanınma prosedürünün başlatılması için Dışişleri Bakanlığı'na derhal talimat vereceğini söyledi" dedi.

Sablin'in aktardığına göre Esad, Suriye ile DHC arasındaki ilişkilerin 'sanki Batı yokmuş' gibi geliştirilmesi gerektiğini, Batılı ülkelerin yakında bizzat kendilerinin tecrite alındıklarını anlayacaklarını vurguladı.

Peskov: DHC ve LHC'nin tanınmasından memnuniyet duyarız'

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, DHC ve LHC'nin Suriye ve herhangi başka bir ülke tarafından tanınmasının Moskova'da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала