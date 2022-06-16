https://tr.sputniknews.com/20220616/selde-kaybolan-200-bin-lira-degerinde-fiber-optik-fuzyon-cihazi-10-ay-sonra-sahibine-teslim-edildi-1057515726.html
Selde kaybolan 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı 10 ay sonra sahibine teslim edildi
Selde kaybolan 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı 10 ay sonra sahibine teslim edildi
Sinop'ta, sahilde tomruklar arasında bulunan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T18:34+0300
2022-06-16T18:34+0300
2022-06-16T18:36+0300
sinop
yaşam
sel
fiber
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandığı hatırlatıldı. Yaşanan felaketin ardından Sinop Sarıkum köyü sahilinde tomruklar arasında 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:
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sinop, sel, fiber
Selde kaybolan 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı 10 ay sonra sahibine teslim edildi
18:34 16.06.2022 (güncellendi: 18:36 16.06.2022) Abone ol
Sinop'ta, sahilde tomruklar arasında bulunan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandığı hatırlatıldı. Yaşanan felaketin ardından Sinop Sarıkum köyü sahilinde tomruklar arasında 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:
"10 aylık yapılan araştırma neticesinde cihazın Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Mustafa Cinni’ye ait olduğu tespit edilmiştir. Fiber optik cihaz ve parçalarının tam ve eksiksiz bir şekilde teslimi sağlanmıştır."