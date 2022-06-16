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https://tr.sputniknews.com/20220616/selde-kaybolan-200-bin-lira-degerinde-fiber-optik-fuzyon-cihazi-10-ay-sonra-sahibine-teslim-edildi-1057515726.html
Selde kaybolan 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı 10 ay sonra sahibine teslim edildi
Selde kaybolan 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı 10 ay sonra sahibine teslim edildi
Sinop'ta, sahilde tomruklar arasında bulunan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
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sinop
yaşam
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fiber
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandığı hatırlatıldı. Yaşanan felaketin ardından Sinop Sarıkum köyü sahilinde tomruklar arasında 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:
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Selde kaybolan 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı 10 ay sonra sahibine teslim edildi

18:34 16.06.2022 (güncellendi: 18:36 16.06.2022)
© İHA11 Ağustos sel felaketinde Sinop'ta tomruklar arasında rastlanan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra sahibine ulaştırıldı.
11 Ağustos sel felaketinde Sinop'ta tomruklar arasında rastlanan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra sahibine ulaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© İHA
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Sinop'ta, sahilde tomruklar arasında bulunan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sinop ve Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de sel felaketi yaşandığı hatırlatıldı. Yaşanan felaketin ardından Sinop Sarıkum köyü sahilinde tomruklar arasında 200 bin lira değerinde fiber optik füzyon cihazı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:
"10 aylık yapılan araştırma neticesinde cihazın Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Mustafa Cinni’ye ait olduğu tespit edilmiştir. Fiber optik cihaz ve parçalarının tam ve eksiksiz bir şekilde teslimi sağlanmıştır."
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