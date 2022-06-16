https://tr.sputniknews.com/20220616/sezen-aksu-disney-plusin-reklam-yuzu-oldu-1057525927.html
Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu
Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu
Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın reklam yüzü Sezen Aksu oldu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T22:32+0300
2022-06-16T22:32+0300
2022-06-16T22:33+0300
türkiye
sezen aksu
disney
reklam
platform
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Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus''ın Tarkan'ın ardından Tarkan’la yaptığı anlaşmanın ardından önemli bir isimle daha el sıkıştığı belirtildi.Birsenaltuntas.com'un haberine göre Sezen Aksu, platformun reklam yüzü oldu. Minik Serçe böylece kariyerinde ilk kez bir markanın yüzü oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Sezen Aksu'nun hayatı ile ilgili dizi ve film de çekilecek. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) 14 Haziran'da Türkiye’de yayın hayatına başlamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sezen aksu, disney, reklam, platform
Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu
22:32 16.06.2022 (güncellendi: 22:33 16.06.2022) Abone ol
Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın reklam yüzü Sezen Aksu oldu.
Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus''ın Tarkan'ın ardından Tarkan’la yaptığı anlaşmanın ardından önemli bir isimle daha el sıkıştığı belirtildi.
Birsenaltuntas.com'un haberine göre Sezen Aksu, platformun reklam yüzü oldu. Minik Serçe böylece kariyerinde ilk kez bir markanın yüzü oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Sezen Aksu'nun hayatı ile ilgili dizi ve film de çekilecek.
The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus)
14 Haziran'da Türkiye’de yayın hayatına
başlamıştı.