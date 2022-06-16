https://tr.sputniknews.com/20220616/sezen-aksu-disney-plusin-reklam-yuzu-oldu-1057525927.html

Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu

Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu

Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın reklam yüzü Sezen Aksu oldu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T22:32+0300

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türkiye

sezen aksu

disney

reklam

platform

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Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus''ın Tarkan'ın ardından Tarkan’la yaptığı anlaşmanın ardından önemli bir isimle daha el sıkıştığı belirtildi.Birsenaltuntas.com'un haberine göre Sezen Aksu, platformun reklam yüzü oldu. Minik Serçe böylece kariyerinde ilk kez bir markanın yüzü oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Sezen Aksu'nun hayatı ile ilgili dizi ve film de çekilecek. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) 14 Haziran'da Türkiye’de yayın hayatına başlamıştı.

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sezen aksu, disney, reklam, platform