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Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu
Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu
Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın reklam yüzü Sezen Aksu oldu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T22:32+0300
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türkiye
sezen aksu
disney
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Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus''ın Tarkan'ın ardından Tarkan’la yaptığı anlaşmanın ardından önemli bir isimle daha el sıkıştığı belirtildi.Birsenaltuntas.com'un haberine göre Sezen Aksu, platformun reklam yüzü oldu. Minik Serçe böylece kariyerinde ilk kez bir markanın yüzü oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Sezen Aksu'nun hayatı ile ilgili dizi ve film de çekilecek. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) 14 Haziran'da Türkiye’de yayın hayatına başlamıştı.
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sezen aksu, disney, reklam, platform

Sezen Aksu Disney Plus'ın reklam yüzü oldu

22:32 16.06.2022 (güncellendi: 22:33 16.06.2022)
© AASezen Aksu
Sezen Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın reklam yüzü Sezen Aksu oldu.
Türkiye yapılanmasını Cenk Soner ile Mehmet İçağasıoğlu’nun yönettiği Disney Plus''ın Tarkan'ın ardından Tarkan’la yaptığı anlaşmanın ardından önemli bir isimle daha el sıkıştığı belirtildi.
Birsenaltuntas.com'un haberine göre Sezen Aksu, platformun reklam yüzü oldu. Minik Serçe böylece kariyerinde ilk kez bir markanın yüzü oldu. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Sezen Aksu'nun hayatı ile ilgili dizi ve film de çekilecek.
The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+ (Disney Plus) 14 Haziran'da Türkiye’de yayın hayatına başlamıştı.
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