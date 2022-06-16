https://tr.sputniknews.com/20220616/sinan-ogan-yeni-bir-ittifak-kuruluyor-15-parti-birlesecek-1057527448.html
Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek
Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, '15 partinin yer alacağı yeni bir ittifak kurmak için çalıştıklarını belirtti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T23:22+0300
2022-06-16T23:22+0300
2022-06-16T23:23+0300
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mhp
sinan oğan
iğdır
lale ozan arslan
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Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.Birgün'ün haberine göre şu an hiçbir parti içerisinde politika yapmadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.15 partinin yanı sıra akademisyenlerin yer alacağı bir ittifak kurulacağını söyleyen Oğan, amaçlarının "seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek" olduğunu ifade etti. Oğan, seçimlerde yüzde 15 gibi bir oran hedeflediklerini söyledi.Oğan, "Özellikle bir takım çevrelerin HDP'yi kilit bir partiymiş gibi göstermek istediğini ve bu algıyla mücadele edeceklerini" söyledi.
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mhp, sinan oğan, iğdır, lale ozan arslan, hdp, ittifak
Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek
23:22 16.06.2022 (güncellendi: 23:23 16.06.2022) Abone ol
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, '15 partinin yer alacağı yeni bir ittifak kurmak için çalıştıklarını belirtti.
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.
Birgün'ün haberine göre şu an hiçbir parti içerisinde politika yapmadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.
15 partinin yanı sıra akademisyenlerin yer alacağı bir ittifak kurulacağını söyleyen Oğan, amaçlarının "seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek" olduğunu ifade etti. Oğan, seçimlerde yüzde 15 gibi bir oran hedeflediklerini söyledi.
Oğan, "Özellikle bir takım çevrelerin HDP'yi kilit bir partiymiş gibi göstermek istediğini ve bu algıyla mücadele edeceklerini" söyledi.