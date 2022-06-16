https://tr.sputniknews.com/20220616/sinan-ogan-yeni-bir-ittifak-kuruluyor-15-parti-birlesecek-1057527448.html

Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek

Sinan Oğan: Yeni bir ittifak kuruluyor, 15 parti birleşecek

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, '15 partinin yer alacağı yeni bir ittifak kurmak için çalıştıklarını belirtti. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T23:22+0300

2022-06-16T23:22+0300

2022-06-16T23:23+0300

türkiye

mhp

sinan oğan

iğdır

lale ozan arslan

hdp

ittifak

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Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, katıldığı programda gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.Birgün'ün haberine göre şu an hiçbir parti içerisinde politika yapmadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.15 partinin yanı sıra akademisyenlerin yer alacağı bir ittifak kurulacağını söyleyen Oğan, amaçlarının "seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek" olduğunu ifade etti. Oğan, seçimlerde yüzde 15 gibi bir oran hedeflediklerini söyledi.Oğan, "Özellikle bir takım çevrelerin HDP'yi kilit bir partiymiş gibi göstermek istediğini ve bu algıyla mücadele edeceklerini" söyledi.

türkiye

iğdır

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mhp, sinan oğan, iğdır, lale ozan arslan, hdp, ittifak