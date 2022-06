https://tr.sputniknews.com/20220616/suudi-arabistanda-gokkusagi-yasagi-gokkusagi-rengindeki-oyuncak-giysi-ve-aksesuarlar-toplatildi-1057513281.html

Suudi Arabistan'da 'gökkuşağı yasağı': Gökkuşağı rengindeki oyuncak, giysi ve aksesuarlar toplatıldı

Suudi yetkililerin başkent Riyad'da dükkanları basarak gökkuşağı renklerindeki kırtasiye ürünleri, oyuncaklar, giysiler ve aksesuarları topladığı belirtildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

Başta çocuklar tüm insanları mutlu eden bir doğa olayı olan gökkuşağı, LGBT hareketi tarafından simge olarak benimsenirken, Vahabi ideolojisiyle yönetilen Suudi Arabistan'da adeta 'yasaklandı'. Suudi yetkililer, başkent Riyad'da dükkanları basarak gökkuşağı renklerindeki kırtasiye ürünleri, oyuncaklar, giysiler ve aksesuarları topladı. Devlete bağlı medya, gökkuşağı operasyonunun, eşcinsellikle mücadele kampanyasının bir parçası olduğunu duyurdu. Suudi yasaları, eşcinselliği ölüm cezası verilebilen bir suç olarak görüyor. Devlete bağlı El Ehbariya kanalının haberine göre son baskınlarda çoğu çocuklar için üretilmiş olan gökkuşağı renginde giyim kuşam parçaları, çantalar, şapkalar, kalem kutuları ve benzer ürünlere el konuldu. Operasyonu yürüten Ticaret Bakanlığı'nın bir yetkilisi, kanala 'İslam inancına ve genel ahlaka aykırı, genç nesli hedef alan eşcinsel renkleri teşvik eden parçaları' hedef aldıklarını söyledi. Bir gazetecinin gökkuşağı bayrağını gösterip "Eşcinsellik bayrağı Riyad pazarlarında mevcut" diye ihbarda bulunduğu haberde bu renklerin çocuklara 'zehirli mesaj verdiği' iddia edildi. Kaç işletmenin basıldığı, kaç ürünün toplatıldığı belirtilmedi. AFP, konuyla ilgili sorularına Suudi yetkililerden yanıt alamadığını aktardı.Gökkuşağı operasyonu, Suudi Arabistan'da 'LGBT atıflı' diye film yasaklanmasının Batı medyasının dikkatini çektiği dönemde geldi. Nisanda 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' filmini hedef alan Suudi krallığı, LGBT atıflarının çıkarılması talebine Disney'den ret yanıtı alınca, gösterim yasağı getirdi. Atıfla kast edilen ise filmin 12 saniyesinde bir karakterin 'iki annesi' olduğundan söz etmesi. El Ehbariya'nın salı günkü haberinde de Benedict Cumberbatch'ın canlandırdığı 'Doctor Strange'in ve gökkuşağı bayrakları sallayan yabancı çocukların bazı görüntülerine yer verildi. AFP'ye konuşan Disney'e yakın bir kaynak, şirketin eşcinsel bir çiftin öpüşme sahnesinin yer aldığı 'Lightyear' isimli son animasyonunun da Suudi Arabistan dahil 12'den fazla ülkede yasaklandığını söyledi. Suudi yönetimin henüz hakkında görüş bildirmediği 'Lightyear'ın herhangi bir sinemada gösterileceğine dair duyuru yok. Suudi Kralı Selman'ın 2017'de Veliaht Prens ilan ettiği büyük oğlu Muhammed bin Selman, aynı yıl sinemalar üzerindeki yasakları kaldırdı. O zamandan beri halkın büyük ilgi gösterdiği sinemalar 2021'de bilet satışlarından 238 milyon dolar gelir elde etti.

