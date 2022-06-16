https://tr.sputniknews.com/20220616/tartistigi-kuzenini-sokakta-pompali-tufekle-oldurdu-1057482548.html
Tartıştığı kuzenini sokakta pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kuzenini sokakta pompalı tüfekle öldürdü
Niğde'de Battal Kılınç, tartıştığı teyzesinin oğlu M.B. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T00:54+0300
2022-06-16T00:54+0300
2022-06-16T00:54+0300
türkiye
niğde
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pompalı tüfek
sokak
cinayet
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Akşam saatlerinde Niğde'de İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana gelen olayda M.B., iddiaya göre evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu Battal Kılınç'la bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, cinayet şüphelisi M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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niğde, kuzen, pompalı tüfek, sokak, cinayet
Tartıştığı kuzenini sokakta pompalı tüfekle öldürdü
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Niğde'de Battal Kılınç, tartıştığı teyzesinin oğlu M.B. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Akşam saatlerinde Niğde'de İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana gelen olayda M.B., iddiaya göre evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu Battal Kılınç'la bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, cinayet şüphelisi M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.