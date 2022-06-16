https://tr.sputniknews.com/20220616/tartistigi-kuzenini-sokakta-pompali-tufekle-oldurdu-1057482548.html

Tartıştığı kuzenini sokakta pompalı tüfekle öldürdü

Tartıştığı kuzenini sokakta pompalı tüfekle öldürdü

Niğde'de Battal Kılınç, tartıştığı teyzesinin oğlu M.B. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T00:54+0300

2022-06-16T00:54+0300

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türkiye

niğde

kuzen

pompalı tüfek

sokak

cinayet

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Akşam saatlerinde Niğde'de İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana gelen olayda M.B., iddiaya göre evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu Battal Kılınç'la bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine M.B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, cinayet şüphelisi M.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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niğde, kuzen, pompalı tüfek, sokak, cinayet