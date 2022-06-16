https://tr.sputniknews.com/20220616/tavuklarina-saldirdigi-icin-komsusunun-kopegini-olduren-supheliye-hapis-talebi-1057502473.html

Tavuklarına saldırdığı için komşusunun köpeğini öldüren şüpheliye hapis talebi

Tavuklarına saldırdığı için komşusunun köpeğini öldüren şüpheliye hapis talebi

Trabzon'da Ethem E., geçen ay komşusunun köpeğini tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle öldürdü. Ölen köpeğin sahibi giderek, komşusundan şikâyetçi oldu... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T14:31+0300

2022-06-16T14:31+0300

2022-06-16T14:33+0300

yaşam

komşu

köpek

trabzon

tavuk

hapis

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048159331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2d975fddf80314e2a70950128031940c.jpg

Trabzon'da komşusunun köpeğini tüfekle öldüren şahıs hakkında savcılık hapis talebinde bulundu.23 Mart'ta Trabzon'un Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ethem E., komşusu Erdal Ç.'nin 'Mişa' adlı köpeğinin tavuklarını boğduğunu gördü. Bunun üzerine Ethem E., av tüfeği ile köpeğe ateş ederek ayağından ve göğsünden vurdu. Ağır yaralanan köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölen köpeğin sahibi jandarmaya giderek komşusundan şikâyetçi oldu.'Kanlar içindeki köpeğim kurtarılamadı'Köpeği vuran Ethem E.'nin eşinin, yaşananları kendisine anlattığını belirten Erdal Ç, "Ethem'in eşi 'Sizin köpek bizim tavuklara saldırdı. Eşim köpeğe tüfekle ateş etti' dedi. Bunun üzerine köpeği kontrol için eve gittim. Kanlar içerisindeki köpeğimi Trabzon'da veterinere götürdüm. Ama kurtarılamadı. Köpeğimi vuran kişiden şikayetçiyim" dedi.Savcı hapis cezası istediOrtahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ethem E., "Köpek, tavuklarımı alarak kaçtı. Bir süre sonra yeniden geri döndü. Bunun üzerine korkutmak için havaya ateş ettim. Köpek gözden kayboldu" dedi.Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, Ethem E. hakkında "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek" suçundan iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ethem E. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

komşu, köpek, trabzon, tavuk, hapis, hapis cezası