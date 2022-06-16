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Tavuklarına saldırdığı için komşusunun köpeğini öldüren şüpheliye hapis talebi
Tavuklarına saldırdığı için komşusunun köpeğini öldüren şüpheliye hapis talebi
Trabzon'da Ethem E., geçen ay komşusunun köpeğini tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle öldürdü. Ölen köpeğin sahibi giderek, komşusundan şikâyetçi oldu... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T14:31+0300
2022-06-16T14:33+0300
yaşam
komşu
köpek
trabzon
tavuk
hapis
hapis cezası
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Trabzon'da komşusunun köpeğini tüfekle öldüren şahıs hakkında savcılık hapis talebinde bulundu.23 Mart'ta Trabzon'un Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ethem E., komşusu Erdal Ç.'nin 'Mişa' adlı köpeğinin tavuklarını boğduğunu gördü. Bunun üzerine Ethem E., av tüfeği ile köpeğe ateş ederek ayağından ve göğsünden vurdu. Ağır yaralanan köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölen köpeğin sahibi jandarmaya giderek komşusundan şikâyetçi oldu.'Kanlar içindeki köpeğim kurtarılamadı'Köpeği vuran Ethem E.'nin eşinin, yaşananları kendisine anlattığını belirten Erdal Ç, "Ethem'in eşi 'Sizin köpek bizim tavuklara saldırdı. Eşim köpeğe tüfekle ateş etti' dedi. Bunun üzerine köpeği kontrol için eve gittim. Kanlar içerisindeki köpeğimi Trabzon'da veterinere götürdüm. Ama kurtarılamadı. Köpeğimi vuran kişiden şikayetçiyim" dedi.Savcı hapis cezası istediOrtahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ethem E., "Köpek, tavuklarımı alarak kaçtı. Bir süre sonra yeniden geri döndü. Bunun üzerine korkutmak için havaya ateş ettim. Köpek gözden kayboldu" dedi.Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, Ethem E. hakkında "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek" suçundan iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ethem E. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.
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komşu, köpek, trabzon, tavuk, hapis, hapis cezası

Tavuklarına saldırdığı için komşusunun köpeğini öldüren şüpheliye hapis talebi

14:31 16.06.2022 (güncellendi: 14:33 16.06.2022)
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Trabzon'da Ethem E., geçen ay komşusunun köpeğini tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle öldürdü. Ölen köpeğin sahibi giderek, komşusundan şikâyetçi oldu. Ardından başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcılık, köpeği öldüren şahıs hakkında hapis cezası talep etti
Trabzon'da komşusunun köpeğini tüfekle öldüren şahıs hakkında savcılık hapis talebinde bulundu.
23 Mart'ta Trabzon'un Akoluk Mahallesi'nde meydana geldi.
Ethem E., komşusu Erdal Ç.'nin 'Mişa' adlı köpeğinin tavuklarını boğduğunu gördü. Bunun üzerine Ethem E., av tüfeği ile köpeğe ateş ederek ayağından ve göğsünden vurdu. Ağır yaralanan köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölen köpeğin sahibi jandarmaya giderek komşusundan şikâyetçi oldu.

'Kanlar içindeki köpeğim kurtarılamadı'

Köpeği vuran Ethem E.'nin eşinin, yaşananları kendisine anlattığını belirten Erdal Ç, "Ethem'in eşi 'Sizin köpek bizim tavuklara saldırdı. Eşim köpeğe tüfekle ateş etti' dedi. Bunun üzerine köpeği kontrol için eve gittim. Kanlar içerisindeki köpeğimi Trabzon'da veterinere götürdüm. Ama kurtarılamadı. Köpeğimi vuran kişiden şikayetçiyim" dedi.

Savcı hapis cezası istedi

Ortahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ethem E., "Köpek, tavuklarımı alarak kaçtı. Bir süre sonra yeniden geri döndü. Bunun üzerine korkutmak için havaya ateş ettim. Köpek gözden kayboldu" dedi.
Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, Ethem E. hakkında "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek" suçundan iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Ethem E. hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.
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