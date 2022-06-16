https://tr.sputniknews.com/20220616/tff-takim-harcama-limitlerini-20-haziranda-aciklayacak-1057526652.html

TFF, takım harcama limitlerini 20 Haziran'da açıklayacak

TFF, takım harcama limitlerini 20 Haziran'da açıklayacak

TFF, ilk transfer dönemi için takım harcama limitlerinin 20 Haziran Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T23:00+0300

2022-06-16T23:00+0300

2022-06-16T23:00+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

harcama

limit

harcama limiti

açıklama

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TFF (Türkiye Futbol Federasyonu), takım harcama limitlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'u takip eden yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK-XII'sinin H Bölümünün birinci paragrafında belirtilen takım harcama limitlerinin tebliğ ve ilan tarihi 2022-2023 futbol sezonu ilk transfer ve tescil dönemi için 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/tff-olaganustu-secimli-ve-olagan-mali-genel-kurulu-basladi-buyukeksinin-listesi-belli-oldu-1057493380.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), harcama, limit, harcama limiti, açıklama