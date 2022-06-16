https://tr.sputniknews.com/20220616/tffnin-yeni-baskani-belli-oldu-1057500898.html
TFF'nin yeni başkanı belli oldu
TFF'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:49+0300
2022-06-16T13:49+0300
2022-06-16T13:55+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile yapıldı.Genel kurulda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:Alkın KalkavanMurat AksuHamit AltıntopYusuf GünayAli DüşmezTalat PapatyaVolkan Canİbrahim BurkayNüket Ezberciİdil SürerMüslüm ÖzmenYalçın Orhan
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türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'nin yeni başkanı belli oldu
13:49 16.06.2022 (güncellendi: 13:55 16.06.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile yapıldı.
Genel kurulda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.
Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan