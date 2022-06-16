Türkiye
SON DAKİKA| TFF'nin yeni başkanı belli oldu
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220616/tffnin-yeni-baskani-belli-oldu-1057500898.html
TFF'nin yeni başkanı belli oldu
TFF'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:49+0300
2022-06-16T13:55+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056805474_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0e8425bb97df9f04ededd832d138ffb.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile yapıldı.Genel kurulda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:Alkın KalkavanMurat AksuHamit AltıntopYusuf GünayAli DüşmezTalat PapatyaVolkan Canİbrahim BurkayNüket Ezberciİdil SürerMüslüm ÖzmenYalçın Orhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056805474_115:0:763:486_1920x0_80_0_0_85579d9a60d112570bfc8037f3f21ee5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF'nin yeni başkanı belli oldu

13:49 16.06.2022 (güncellendi: 13:55 16.06.2022)
© AAMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile yapıldı.
Genel kurulda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı.
Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:
Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала