https://tr.sputniknews.com/20220616/tffnin-yeni-baskani-belli-oldu-1057500898.html

TFF'nin yeni başkanı belli oldu

TFF'nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T13:49+0300

2022-06-16T13:49+0300

2022-06-16T13:55+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1056805474_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0e8425bb97df9f04ededd832d138ffb.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu 307 delegeden 219’unun katılımı ile yapıldı.Genel kurulda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken tarihte ilk kez kadın yönetici de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin listesinde şu isimler yer aldı:Alkın KalkavanMurat AksuHamit AltıntopYusuf GünayAli DüşmezTalat PapatyaVolkan Canİbrahim BurkayNüket Ezberciİdil SürerMüslüm ÖzmenYalçın Orhan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye futbol federasyonu (tff)