https://tr.sputniknews.com/20220616/tren-rayinin-yaninda-selfie-cekmek-isterken-vagon-carpti-1057483978.html
Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı
Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı
Manisa'da tren rayının yanında selfie çeken genç kız, o sırada geçen trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T01:28+0300
2022-06-16T01:28+0300
2022-06-16T01:29+0300
türkiye
selfie
tren
manisa
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Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir-Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak selfie çekmek isteyen 17 yaşındaki A.P'ye trenin vagonu çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin selfie çekmek amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.
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selfie, tren, manisa
Tren rayının yanında selfie çekmek isterken vagon çarptı
01:28 16.06.2022 (güncellendi: 01:29 16.06.2022) Abone ol
Manisa'da tren rayının yanında selfie çeken genç kız, o sırada geçen trenin vagonunun çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir-Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak selfie çekmek isteyen 17 yaşındaki A.P'ye trenin vagonu çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin selfie çekmek amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.