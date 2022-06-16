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TÜBİTAK astronot başvuru süresini uzattı
TÜBİTAK astronot başvuru süresini uzattı
Türkiye Uzay Ajansı’nın yürüttüğü Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gönderilecek astronot seçimi için başvuru tarihi 23 Haziran'dan 30 Haziran'a uzatıldı... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T13:43+0300
2022-06-16T13:49+0300
astronot
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türkiye uzay ajansı
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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek adaylar, başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek” ifadelerine yer verildi.Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını 36 bin kişi olarak açıklamıştı.Kimler başvurabilir?Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS’ye gönderilecek. Uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor. Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ila 110 kg arasında olması gerekiyor.İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirmeleri geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı testler süreci sonrasında belirlenecek. Adaylar, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl süreyle görev yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220614/ilk-turk-astronot-olmak-icin-36-bin-kisi-kayit-yaptirdi-1057398536.html
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astronot, tübitak, türkiye uzay ajansı

TÜBİTAK astronot başvuru süresini uzattı

13:43 16.06.2022 (güncellendi: 13:49 16.06.2022)
© AATürkiye Uzay Ajansı
Türkiye Uzay Ajansı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA
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Türkiye Uzay Ajansı’nın yürüttüğü Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gönderilecek astronot seçimi için başvuru tarihi 23 Haziran'dan 30 Haziran'a uzatıldı. TÜBİTAK tarafından kabul edilen başvurularda, 2 aday seçilecek ve uzay yolculuğu için gerekli eğitimleri Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde alacak.
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek adaylar, başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23’e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek” ifadelerine yer verildi.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay yolculuğu için yapılan başvuru sayısını 36 bin kişi olarak açıklamıştı.

Kimler başvurabilir?

Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS’ye gönderilecek. Uzay yolcusunda aranan şartlar arasında; 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor. Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ila 110 kg arasında olması gerekiyor.
İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirmeleri geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı testler süreci sonrasında belirlenecek. Adaylar, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl süreyle görev yapacak.
Serdar Hüseyin Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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İlk Türk astronot olmak için 36 bin kişi kayıt yaptırdı
14 Haziran , 13:42
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