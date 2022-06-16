https://tr.sputniknews.com/20220616/turkiye-ingiltere-ve-ukrayna-savunma-bakanlarindan-uclu-gorusme-1057490841.html

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T10:47+0300

2022-06-16T10:47+0300

2022-06-16T10:47+0300

politika

hulusi akar

ben wallace

aleksey reznikov

ukrayna

ingiltere

türkiye

rusya

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

ukrayna

ingiltere

rusya

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hulusi akar, ben wallace, aleksey reznikov, ukrayna, ingiltere, türkiye, rusya