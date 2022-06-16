https://tr.sputniknews.com/20220616/turkiye-ingiltere-ve-ukrayna-savunma-bakanlarindan-uclu-gorusme-1057490841.html
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı. 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T10:47+0300
2022-06-16T10:47+0300
2022-06-16T10:47+0300
politika
hulusi akar
ben wallace
aleksey reznikov
ukrayna
ingiltere
türkiye
rusya
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.
ukrayna
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hulusi akar, ben wallace, aleksey reznikov, ukrayna, ingiltere, türkiye, rusya
Türkiye, İngiltere ve Ukrayna savunma bakanlarından üçlü görüşme
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Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor.
İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.
Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.