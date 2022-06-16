https://tr.sputniknews.com/20220616/ukraynali-buyukelci-baristirici-statusu-karsiliginda-almanya-basbakani-scholzdan-silah-talep-etti-1057518523.html

Ukraynalı Büyükelçi ‘barıştırıcı’ statüsü karşılığında Almanya Başbakanı Scholz'dan silah talep etti

Ukraynalı Büyükelçi ‘barıştırıcı’ statüsü karşılığında Almanya Başbakanı Scholz'dan silah talep etti

Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Melnik, Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin onaylanmasını ve ağır silah tedarik etmesini... 16.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-16T19:47+0300

2022-06-16T19:47+0300

2022-06-16T19:47+0300

ukrayna krizi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugünkü Kiev ziyareti gündemden düşmezken Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, RTL News televizyonunda bir kez daha Ukrayna ile ilgili taleplerini sıraladı.Almanya başbakanının ‘barıştırıcı’ statüsünü hak etmek için Kiev rejimini mümkün olan her şekilde desteklemek amacıyla bu ‘tarihi fırsatı’ kaçırmaması gerektiğini savunan Melnik, Scholz’dan Ukrayna’nın AB üyeliğini derhal onaylanmasını ve ağır silah tedarik etmesini talep etti.Melnik, “Almanya başbakanının, herhangi bir ‘eğer’ veya ‘fakat’ olmaksızın AB adayı statüsü vereceğine ve Avrupa Konseyi'nin bu tarihi kararı önümüzdeki hafta oybirliğiyle almasını sağlayacağına dair söz vermesini istiyoruz” diye konuştu.Scholz'un ‘şüphenin gölgesini aşıp Bundeswehr rezervlerinden ve askeri fabrikalardan erişilebilir tüm kaynakları’ Ukrayna'ya gönderme zamanı geldiğini vurgulayan büyükelçi, ayrıca, Zelenskiy rejimine yardım etme konusunda ‘Avrupa'da öncü rolü oynamak için bu tarihi fırsattan yararlanması gereken’ ülkenin özellikle Almanya olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220616/almanya-fransa-italya-liderleri-kievde-ukraynaya-ab-resmi-aday-statusunun-acilen-verilmeli-1057514446.html

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