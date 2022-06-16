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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220616/ukraynali-buyukelci-baristirici-statusu-karsiliginda-almanya-basbakani-scholzdan-silah-talep-etti-1057518523.html
Ukraynalı Büyükelçi ‘barıştırıcı’ statüsü karşılığında Almanya Başbakanı Scholz'dan silah talep etti
Ukraynalı Büyükelçi ‘barıştırıcı’ statüsü karşılığında Almanya Başbakanı Scholz'dan silah talep etti
Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Melnik, Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin onaylanmasını ve ağır silah tedarik etmesini... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T19:47+0300
2022-06-16T19:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ab
olaf scholz
silah
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugünkü Kiev ziyareti gündemden düşmezken Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, RTL News televizyonunda bir kez daha Ukrayna ile ilgili taleplerini sıraladı.Almanya başbakanının ‘barıştırıcı’ statüsünü hak etmek için Kiev rejimini mümkün olan her şekilde desteklemek amacıyla bu ‘tarihi fırsatı’ kaçırmaması gerektiğini savunan Melnik, Scholz’dan Ukrayna’nın AB üyeliğini derhal onaylanmasını ve ağır silah tedarik etmesini talep etti.Melnik, “Almanya başbakanının, herhangi bir ‘eğer’ veya ‘fakat’ olmaksızın AB adayı statüsü vereceğine ve Avrupa Konseyi'nin bu tarihi kararı önümüzdeki hafta oybirliğiyle almasını sağlayacağına dair söz vermesini istiyoruz” diye konuştu.Scholz'un ‘şüphenin gölgesini aşıp Bundeswehr rezervlerinden ve askeri fabrikalardan erişilebilir tüm kaynakları’ Ukrayna'ya gönderme zamanı geldiğini vurgulayan büyükelçi, ayrıca, Zelenskiy rejimine yardım etme konusunda ‘Avrupa'da öncü rolü oynamak için bu tarihi fırsattan yararlanması gereken’ ülkenin özellikle Almanya olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220616/almanya-fransa-italya-liderleri-kievde-ukraynaya-ab-resmi-aday-statusunun-acilen-verilmeli-1057514446.html
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ukrayna krizi, ukrayna, ab, olaf scholz, silah

Ukraynalı Büyükelçi ‘barıştırıcı’ statüsü karşılığında Almanya Başbakanı Scholz'dan silah talep etti

19:47 16.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHEAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
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Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Melnik, Almanya Başbakanı Scholz'dan Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin onaylanmasını ve ağır silah tedarik etmesini istedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin bugünkü Kiev ziyareti gündemden düşmezken Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik, RTL News televizyonunda bir kez daha Ukrayna ile ilgili taleplerini sıraladı.
Almanya başbakanının ‘barıştırıcı’ statüsünü hak etmek için Kiev rejimini mümkün olan her şekilde desteklemek amacıyla bu ‘tarihi fırsatı’ kaçırmaması gerektiğini savunan Melnik, Scholz’dan Ukrayna’nın AB üyeliğini derhal onaylanmasını ve ağır silah tedarik etmesini talep etti.
Melnik, “Almanya başbakanının, herhangi bir ‘eğer’ veya ‘fakat’ olmaksızın AB adayı statüsü vereceğine ve Avrupa Konseyi'nin bu tarihi kararı önümüzdeki hafta oybirliğiyle almasını sağlayacağına dair söz vermesini istiyoruz” diye konuştu.
Scholz'un ‘şüphenin gölgesini aşıp Bundeswehr rezervlerinden ve askeri fabrikalardan erişilebilir tüm kaynakları’ Ukrayna'ya gönderme zamanı geldiğini vurgulayan büyükelçi, ayrıca, Zelenskiy rejimine yardım etme konusunda ‘Avrupa'da öncü rolü oynamak için bu tarihi fırsattan yararlanması gereken’ ülkenin özellikle Almanya olduğunun altını çizdi.
Almanya, Fransa, İtalya liderleri Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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