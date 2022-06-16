Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220616/yeni-otopark-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi-1057492630.html
Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazete yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, otopark yeri... 16.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-16T11:37+0300
2022-06-16T11:37+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
otopark
yönetmelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103093/51/1030935183_0:2:1025:578_1920x0_80_0_0_c2340f56b204b85bd8749c83e5e347a2.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün yayınlanan resmi gazetede yerini aldı.Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkardı. Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandıOtopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı.Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25’lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75’lik bedelin ödenme süresini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220524/toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-1056622142.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103093/51/1030935183_117:0:888:578_1920x0_80_0_0_79be091e9ac80ae123adec8e78eed63f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre ve şehircilik bakanlığı, otopark, yönetmelik

Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

11:37 16.06.2022
© AA / ArşivOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazete yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, otopark yeri için 1000 metre kuralı izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkarıldı, bölge otoparkı bedeli ödemesi 18 aydan 36 aya kadar uzatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün yayınlanan resmi gazetede yerini aldı.

Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkardı. Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı

Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı.

Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25’lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75’lik bedelin ödenme süresini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.

250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.

Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.
İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
24 Mayıs, 10:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала